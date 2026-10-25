Από το noir στο happy end: Όταν ο Κωνσταντάρας έδωσε άλλη πνοή σε ρόλους του Λογοθετίδη

Οι δύο μεγάλοι ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί στον κινηματογράφο, αλλά μετράω τουλάχιστον τρεις ταινίες του Λογοθετίδη που έγιναν remake με τον Κωνσταντάρα.

ΟΒασίλης Λογοθετίδης ήταν ένας από τους καλύτερους κωμικούς ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου. Οι ταινίες του έχουν γίνει κλασικές. Και για τους λάτρεις του παλιού σινεμά δεν είναι είδηση πως ορισμένες απ΄αυτές γυρίστηκαν εκ νέου, με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα να αναλαμβάνει τα ηνία του πρωταγωνιστή.

Μετράω τουλάχιστον τρεις ταινίες του σπουδαίου Λογοθετίδη που έγιναν remake, με τον επίσης σπουδαίο Κωνσταντάρα να δίνει τη δική του πνοή στους ρόλους. Και το κοινό στοιχείο μεταξύ των δεύτερων ταινιών, είναι το διαφορετικό, πιο εύθυμο, τέλος.

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