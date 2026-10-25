Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν: Γιατί αγοράζουμε λαχνούς ακόμα κι αν δεν θέλουμε;

Ένας λαχνός στο γραφείο μπορεί να μοιάζει αθώος, όμως η ψυχολογία εξηγεί γιατί πολλοί συμμετέχουν από φόβο μήπως κερδίσουν οι άλλοι και μείνουν οι ίδιοι εκτός.

Κάθε Δεκέμβριο, σε πολλά γραφεία επαναλαμβάνεται η ίδια σκηνή, κάποιος προτείνει να αγοράσουν οι συνάδελφοι έναν λαχνό για το χριστουγεννιάτικο λαχείο, ο αριθμός αρχίζει να κυκλοφορεί και σταδιακά όλο και περισσότεροι δηλώνουν συμμετοχή. Δεν είναι, όμως, όλοι αποφασισμένοι εξαρχής να παίξουν. Για ορισμένους, η απόφαση επηρεάζεται από έναν συγκεκριμένο φόβο: μήπως κερδίσουν οι υπόλοιποι και εκείνοι είναι οι μόνοι που θα μείνουν χωρίς κέρδος.

Η ψυχολογία συνδέει αυτή τη συμπεριφορά με το FOMO (Fear of Missing Out), δηλαδή τον φόβο ότι χάνουμε κάτι στο οποίο συμμετέχουν οι άλλοι. Η σκέψη ότι οι συνάδελφοι μπορεί να πανηγυρίζουν επειδή κέρδισε ο αριθμός που επιλέχθηκε στο γραφείο, ενώ εμείς αποφασίσαμε να μην αγοράσουμε λαχνό, αρκεί για να μας κάνει να αλλάξουμε γνώμη.

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η λεγόμενη «προληπτική μετάνοια», η δυσφορία δηλαδή που φανταζόμαστε ότι θα νιώσουμε αν πάρουμε μια απόφαση και αργότερα διαπιστώσουμε πως μια διαφορετική επιλογή θα ήταν καλύτερη. Οι ερευνητές Marcel Zeelenberg και Rik Pieters εξέτασαν το φαινόμενο σε μελέτη του 2004 σχετικά με τις λοταρίες στην Ολλανδία. Ο φόβος ότι ένας κοντινός αριθμός θα μπορούσε να κερδίσει ενδέχεται να επηρεάσει την απόφαση συμμετοχής, ακόμη και όταν κάποιος δεν σκόπευε αρχικά να παίξει.

Όταν η παρέα επηρεάζει την απόφαση

Η επιρροή του κοινωνικού περιβάλλοντος παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς όπως έχει εξηγήσει ο ψυχολόγος Enric Soler του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Καταλονίας, οι προσδοκίες των γύρω μας μπορούν να μας οδηγήσουν στην αγορά ενός λαχνού, ακόμη κι αν δεν το είχαμε προγραμματίσει. Όταν σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι συμμετέχουν, η άρνηση μπορεί να γίνει άβολη. Κανείς δεν θέλει απαραίτητα να αισθανθεί ότι μένει έξω από μια κοινή εμπειρία, ιδιαίτερα όταν υπάρχει το ενδεχόμενο να κερδίσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, η σκέψη ότι οι υπόλοιποι θα γιορτάζουν ενώ εμείς θα μετανιώνουμε για την απόφασή μας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Το 2025, η μέση δαπάνη για το χριστουγεννιάτικο λαχείο ξεπέρασε τα 76 ευρώ ανά κάτοικο στην Ισπανία. Στην κορυφή της σχετικής κατάταξης βρέθηκε η επαρχία της Σόρια, με περισσότερα από 285 ευρώ ανά άτομο. Οι αριθμοί αναδεικνύουν πόσο βαθιά ριζωμένη παραμένει η συγκεκριμένη συνήθεια, αλλά και τις σημαντικές διαφορές στις δαπάνες ανά περιοχή.

Δεν υπάρχει ένα ποσό που να θεωρείται κατάλληλο για όλους, αφού για πολλούς το σημαντικό είναι να συμμετέχουμε χωρίς να παρασυρόμαστε από τις προσδοκίες των άλλων ή από τον φόβο ότι θα χάσουμε μια πιθανή ευκαιρία. Ο Enric Soler προτείνει να αποφασίζουμε εκ των προτέρων πόσα χρήματα μπορούμε να διαθέσουμε για το λαχείο.

Πριν αγπράσουμε, αξίζει να αναρωτηθούμε αν η αγορά του λαχνού είναι πραγματικά δική μας επιλογή και αν το ποσό που θα ξοδέψουμε δεν θα επηρεάσει άλλες οικονομικές μας ανάγκες.

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