Πτώση Phantom: Τι ερευνούν οι αρχές για την μοιραία πτήση του αεροσκάφους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής του F-4E Phantom II στην Τανάγρα που στοίχισε την ζωή σε δύο πιλότους, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο από τα τελευταία λεπτά της πτήσης.

Σε βαρύ πένθος έχουν βυθιστεί οι Ένοπλες Δυνάμεις μετά τη συντριβή μαχητικού F-4E Phantom II της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έμπειροι αξιωματικοί.

Πρόκειται για τον 40χρονο Επισμηναγό (Ι) Ιωάννη Μπλέσια και τον 37χρονο Σμηναγό (Ι) Δημήτριο Πέτρου, οι οποίοι αποτελούσαν το πλήρωμα του μοιραίου αεροσκάφους της 338 Μοίρας «Άρης» της 117 Πτέρυγας Μάχης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 14:55 του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του Phantom από την αεροπορική βάση της Τανάγρας, κατά την διάρκεια επίδειξης του Athens Flying Week. Το αεροσκάφος έπεσε περίπου τρία ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης.

Η μοιραία πτήση

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε ομαλά και για περίπου δύο λεπτά η πτήση εξελισσόταν σύμφωνα με το προγραμματισμένο πρόγραμμα επίδειξης. Το Phantom πραγματοποίησε την πρώτη δεξιά στροφή, όμως κατά την επόμενη δεξιά στροφή άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος, για λόγο που παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστος.

Το αεροσκάφος εκτελούσε χαμηλή πτήση όταν έχασε τον έλεγχο και κατευθύνθηκε προς το έδαφος. Κατά την πτώση το αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες και ακολούθησε ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο και πυκνός μαύρος καπνός. Δυνάμεις πυρόσβεσης έσπευσαν στο σημείο, ενώ η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε με τη συνδρομή εναέριων μέσων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι δύο χειριστές δεν κατάφεραν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το αεροσκάφος με το σύστημα εκτίναξης, αλλά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου και στην πρόσκρουση δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το Phantom έχασε ύψος και συνετρίβη.

Η αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας εξετάζει το οπτικοακουστικό υλικό από τις κάμερες των διοργανωτών, τηλεοπτικών συνεργείων και θεατών που κατέγραψαν την πτήση, και αναμένεται να εξεταστούν καρέ-καρέ, προκειμένου να αποτυπωθεί η πορεία του αεροσκάφους και οι κινήσεις του κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις συνομιλίες του πιλοτηρίου με τον Πύργο Ελέγχου. Οι ερευνητές αναμένεται να εξετάσουν αν οι δύο χειριστές πρόλαβαν να αναφέρουν οποιαδήποτε βλάβη, δυσλειτουργία ή άλλη ενδειξη προβλήματος πριν από την απώλεια ελέγχου.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα συντρίμμια του αεροσκάφους και όλα τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία, καθώς οι δύο πιλότοι ήταν έμπειρα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας και είχαν σημαντική εμπειρία στις πτήσεις με τα Phantom.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από το Σάββατο 5 έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026. Ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο πιλότων και στους συναδέλφους τους.

Η είδηση της απώλειας της ζωής δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά το δυστύχημα στο Athens Flying Week, προκαλεί τη βαθύτατη θλίψη όλων μας. Η σκέψη μας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας βρίσκεται στις οικογένειές τους και στους συναδέλφους τους, στους οποίους απευθύνουμε τα… — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 5, 2026

Η τραγωδία οδήγησε παράλληλα στην ακύρωση του υπόλοιπου προγράμματος των πτητικών επιδείξεων του Athens Flying Week.