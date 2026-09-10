Γκιζέλα Ντάλι: Η πορεία της Ελληνίδας Μπριζίτ Μπαρντό από την κωμωδία στις ερωτικές ταινίες
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Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 10 Σεπτεμβρίου 2010, έφυγε από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλι, η ηθοποιός που χαρακτηρίσθηκε Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό.
Κάμερα και… πάμε. Βρισκόμαστε, κάπως μαγικά, πίσω στο μακρινό 1963. Βλέπουμε την ταινία «Πολυτεχνίτης κι ερημοσπίτης» του Αλέκου Σακελλάριου. Πρωταγωνιστής ο αξέχαστος Θανάσης Βέγγος.
Εκείνος είναι κάτι σαν επίδοξος φωτογράφος. Εκείνη εμφανίζεται ως μια πανέμορφη και εντυπωσιακή γυναίκα η οποία θέλει να βγάλει φωτογραφίες γιατί είναι… αρτίστα του καμπαρέ και του στριπτίζ. Είναι η Γκιζέλα Ντάλι. Η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό.
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