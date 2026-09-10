Γκιζέλα Ντάλι: Η πορεία της Ελληνίδας Μπριζίτ Μπαρντό από την κωμωδία στις ερωτικές ταινίες

Επιμέλεια:  Newsroom
Γκιζέλα Ντάλι: Η πορεία της Ελληνίδας Μπριζίτ Μπαρντό από την κωμωδία στις ερωτικές ταινίες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 10 Σεπτεμβρίου 2010, έφυγε από τη ζωή η Γκιζέλα Ντάλι, η ηθοποιός που χαρακτηρίσθηκε Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό.

Κάμερα και… πάμε. Βρισκόμαστε, κάπως μαγικά, πίσω στο μακρινό 1963. Βλέπουμε την ταινία «Πολυτεχνίτης κι ερημοσπίτης» του Αλέκου Σακελλάριου. Πρωταγωνιστής ο αξέχαστος Θανάσης Βέγγος.

Εκείνος είναι κάτι σαν επίδοξος φωτογράφος. Εκείνη εμφανίζεται ως μια πανέμορφη και εντυπωσιακή γυναίκα η οποία θέλει να βγάλει φωτογραφίες γιατί είναι… αρτίστα του καμπαρέ και του στριπτίζ. Είναι η Γκιζέλα Ντάλι. Η Ελληνίδα Μπριζίτ Μπαρντό.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr

Φόρτωση BOLM...
 