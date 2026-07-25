Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά: Νορβηγίδα άφησε γράμμα αυτοκτονίας στα παιδιά της και έκανε βόλτες στην παραλία

Άμεση ήταν η κινητοποίηση αστυνομίας και ΕΚΑΒ στα Χανιά μετά την εξαφάνιση Νορβηγίδας τουρίστριας, η οποία είχε αφήσει ανησυχητικό μήνυμα στα παιδιά της.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Χανιά, όταν μια Νορβηγίδα τουρίστρια φέρεται να άφησε σημείωμα στα δύο ανήλικα παιδιά της, στο οποίο ανέφερε ότι επρόκειτο να βάλει τέλος στη ζωή της, πριν εξαφανιστεί από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το τοπικό Zarpanews, τα παιδιά ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές μόλις εντόπισαν το γράμμα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι η γυναίκα βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο.

Βρέθηκε να περπατά στην παραλία

Οι έρευνες εξελίχθηκαν με ταχύτητα και λίγο αργότερα η γυναίκα εντοπίστηκε στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν φαινόταν να διατρέχει κάποιον άμεσο κίνδυνο, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα για το τι ακριβώς είχε προηγηθεί.

Αρχικά εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο παρεξήγησης ή φάρσας. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας του περιεχομένου του σημειώματος και της αναστάτωσης που προκλήθηκε, οι αρμόδιες Αρχές ακολούθησαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Εισαγγελική εντολή για ψυχιατρική εκτίμηση

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για την αναγκαστική προσαγωγή της γυναίκας σε ψυχιατρική κλινική, όπου πρόκειται να εξεταστεί από ειδικό ψυχίατρο προκειμένου να αξιολογηθεί η ψυχική της κατάσταση και να διαπιστωθεί αν χρειάζεται περαιτέρω υποστήριξη ή νοσηλεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που οδήγησαν στο περιστατικό, ενώ παραμένει άγνωστο αν το σημείωμα αντανακλούσε πραγματική πρόθεση αυτοκτονίας ή αν επρόκειτο για άλλη κατάσταση που οδήγησε στην κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με το Zarpanews, η οικογένεια είχε προγραμματίσει να αναχωρήσει για τη Νορβηγία μέσα στην ημέρα, με το περιστατικό να ανατρέπει προσωρινά τα σχέδιά της και να βρίσκεται πλέον υπό τη διαχείριση των αρμόδιων υπηρεσιών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ