Χαμός σε πτήση: Έδεσαν «βρωμόστομο» επιβάτη στο κάθισμά του με κολλητική ταινία (vid)

Ένας 67χρονος επιβάτης προκάλεσε χάος σε πτήση της American Airlines, με άλλους επιβάτες να τον ακινητοποιούν με δεματικά και ταινία.

Μια πτήση ρουτίνας μετατράπηκε σε σκηνικό χάους, όταν ένας 67χρονος επιβάτης φέρεται να άρχισε να επιτίθεται λεκτικά και σωματικά σε άλλους ανθρώπους μέσα στο αεροπλάνο. Η κατάσταση ξέφυγε τόσο πολύ, ώστε πλήρωμα και επιβάτες χρειάστηκε τελικά να τον ακινητοποιήσουν στο κάθισμά του χρησιμοποιώντας δεματικά και ισχυρή κολλητική ταινία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου στην πτήση 618 της American Airlines, που είχε αναχωρήσει από το Ντάλας με προορισμό το Νιούαρκ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 67χρονος φέρεται να εξαπέλυσε ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις εναντίον συνεπιβάτη του, ενώ επιτέθηκε λεκτικά και σε αεροσυνοδό που προσπάθησε να παρέμβει.

Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα στην καμπίνα

Όσα ακολούθησαν προκάλεσαν αναστάτωση στην καμπίνα του αεροσκάφους. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν στις ΗΠΑ, ο επιβάτης φέρεται να χτύπησε τον άνθρωπο που καθόταν δίπλα του, να προκάλεσε ζημιά στον φορητό υπολογιστή του και να απώθησε μια γυναίκα που προσπάθησε να βοηθήσει.

Με την ένταση να κλιμακώνεται και τον κίνδυνο να δημιουργηθεί ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης, το πλήρωμα και άλλοι επιβάτες αποφάσισαν να επέμβουν. Ο 67χρονος ακινητοποιήθηκε στο κάθισμά του με πλαστικά δεματικά και κολλητική ταινία, ώστε να μην μπορεί να κινηθεί μέχρι την προσγείωση. Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν από το περιστατικό τον δείχνουν δεμένο στα χέρια και τον κορμό μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Passenger Restrained With Duct Tape on American Airlines Flight



A 67-year-old passenger was restrained by fellow travelers after allegedly becoming unruly on American Airlines flight AA618 from Dallas to Newark. The passenger, identified as Arizona resident Arthur Lundeen, was… pic.twitter.com/vzdeI30PIW — AirwayBuzz (@AirwayBuzz) September 5, 2026

Η πτήση εξετράπη στη Βαλτιμόρη

Η American Airlines επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος χρειάστηκε να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στο διεθνές αεροδρόμιο Βαλτιμόρης–Ουάσιγκτον εξαιτίας ενός «διαταρακτικού επιβάτη».

Μετά την προσγείωση, αστυνομικοί μπήκαν στο αεροσκάφος και απομάκρυναν τον 67χρονο, ενώ η πτήση συνέχισε στη συνέχεια κανονικά προς τον τελικό της προορισμό, το Νιούαρκ.

Ο άνδρας συνελήφθη και αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατηγορίες σε πολιτειακό επίπεδο για επίθεση δευτέρου βαθμού και διατάραξη της τάξης.

Στην υπόθεση αναμένεται να εξετάσει τα στοιχεία και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, καθώς τα περιστατικά βίας και σοβαρής διατάραξης της τάξης μέσα σε αεροσκάφη αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη αυστηρότητα.

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