Ένα ολόκληρο σπίτι για 8.279 ευρώ: Το πτυσσόμενο μοντέλο που τραβά τα βλέμματα

Ένα πτυσσόμενο σπίτι που διατίθεται μέσω διαδικτύου κοστίζει 8.279 ευρώ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, ξενώνας, εξοχικό ή γραφείο.

Η αγορά ενός σπιτιού μέσω διαδικτύου μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστη, όμως πλέον υπάρχουν online λύσεις προκατασκευασμένης κατοικίας σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Ανάμεσά τους βρίσκεται ένα πτυσσόμενο και επεκτάσιμο μοντέλο που πωλείται για 8.279 ευρώ.

Η κατασκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρεται εύκολα, καθώς μπορεί να διπλώνει πριν μεταφερθεί στο οικόπεδο όπου θα τοποθετηθεί, με τον σκελετό της να αποτελείται από τετράγωνους χαλύβδινους σωλήνες με αντιδιαβρωτική επένδυση, ώστε να αντέχει στον χρόνο.

Κουζίνα και μπάνιο έτοιμα για χρήση

Το εσωτερικό διαθέτει βασικό εξοπλισμό από την πρώτη ημέρα, καθώς στην αγορά περιλαμβάνεται κουζίνα με ανοξείδωτο νεροχύτη και τις απαραίτητες σωληνώσεις, ενώ το μπάνιο διαθέτει τουαλέτα, ντουζιέρα και θερμοσίφωνα.

Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, θα πρέπει να συνδέσει τις εγκαταστάσεις με τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρισμού που υπάρχουν στο οικόπεδό του.

Από εξοχικό μέχρι γραφείο

Ο σχεδιασμός είναι απλός και σύγχρονος, ώστε η κατασκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε αγροτική όσο και σε αστική περιοχή και να μπορεί να λειτουργήσει ως εξοχικό, ξενώνας, μόνιμη κατοικία ή ακόμη και ως γραφείο.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα εξατομίκευσης των υλικών, τα οποία ο πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει για το δάπεδο, τα παράθυρα, τις πόρτες και την στέγη, ενώ μπορεί ακόμα να ζητήσει διαφορετικό αριθμό δωματίων. Οι επιπλέον αλλαγές, πάντως, ενδέχεται να αυξήσουν την τελική τιμή των 8.279 ευρώ.

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