The Voice: Ο αιφνίδιος θάνατος Μαζωνάκη αλλάζει τα δεδομένα - Οι σκέψεις για την επόμενη μέρα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επί δύο σεζόν κάθισε στην κόκκινη καρέκλα του The Voice. Το ίδιο θα έκανε και φέτος, αλλά η ξαφνική του απώλεια αλλάζει τα δεδομένα.

«Το The Voice ήταν μια διέξοδος, ήταν η χαρά μου» δήλωνε πριν από λίγο καιρό ο Γιώργος Μαζωνάκης στην τελευταία του συνέντευξη. Και δεν ήταν μόνο η χαρά του, ήταν και η χαρά μας. Απρόβλεπτος, ανατρεπτικός, πληθωρικός, ο Γιώργος Μαζωνάκης κάθισε για τρεις σεζόν στην κόκκινη καρέκλα και κατάφερε να ξεδιπλώσει την τρυφερότητά του, την αυθορμησία του, το ταλέντο του και το χιούμορ του.

«Η τηλεόραση που τόσο απέφευγα με απελευθέρωσε. Δεν θεωρώ ότι ξόδεψα τη ζωή μου, τα πράγματα κύλησαν και κυλούν σε μια ροή. Δεν ανήκω στους διασκεδαστές αλλά στους ψυχαγωγούς. Το πρώτο γύρισμα μετά το Δρομοκαΐτειο ήταν χαμός, ήμουν σε όλα τα κανάλια, πιο επίκαιρος από ποτέ. Ούτε γι' αστείο να κλειδωθώ στο σπίτι. Το Voice μου έδωσε αυτό που είμαι».

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