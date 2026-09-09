Κανακαρά: Η νέα σειρά που ανακοίνωσε το Mega - Πότε ξεκινά, οι πρωταγωνιστές και η υπόθεση

Ανακοινώθηκε επίσημα από το Mega η νέα σειρά «Κανακαρά». Η ημερομηνία που κάνει πρεμιέρα, οι πρωταγωνιστές και η υπόθεση.

Επίσημα ανακοινώθηκε η νέα σειρά εποχής του Mega «Κανακαρά». Όπως πρώτο είχε γράψει το Reader από τις 11 Ιουλίου πρωταγωνίστρια θα είναι η ταλαντούχα Έβελυν Ασουάντ.

Η σειρά μεταφέρει τον τηλεθεατή στα Δωδεκάνησα της δεκαετίας του ’50. Σε έναν τόπο όπου η μητριαρχία αποτελούσε τρόπο ζωής, η πρωτότοκη κόρη κληρονομούσε το σπίτι, την περιουσία και την ευθύνη για την ευημερία όλων. Ήταν η Κανακαρά της οικογένειας.

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