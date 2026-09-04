Το Βρετανικό Μουσείο στέλνει τα κλεμμένα Γλυπτά του Παρθενώνα στους Γερμανούς

Το Βρετανικό Μουσείο ασκεί έμμεσες πιέσεις στην Ελλάδα για συμφωνία δανεισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα σε έκθεση στη Φρανκφούρτη.

Σε μια προσπάθεια να καλλιεργήσει κλίμα υπέρ μιας συμφωνίας δανεισμού, την οποία η ελληνική πλευρά έχει απορρίψει κατηγορηματικά, η διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου συμφώνησε να στείλει δύο θραύσματα από τον διάκοσμο του Παρθενώνα στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φρανκφούρτης.

Τα εκθέματα θα συμμετάσχουν σε έκθεση για την ανακατασκευή του ανατολικού αετώματος από τις 18 Νοεμβρίου 2026 έως τις 25 Ιουλίου 2027.

Η απόρριψη του ΚΑΣ και το σαφές μήνυμα της Αθήνας

Το γερμανικό μουσείο υπέβαλε αίτημα δανεισμού εκθεμάτων και προς το Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Ακρόπολης, προκειμένου να πλαισιώσει την ίδια παρουσίαση. Ωστόσο, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) προέβη σε αρνητική γνωμοδότηση μόλις έγινε γνωστό πως στην έκθεση θα συμπεριληφθούν αποσπάσματα που αφαιρέθηκαν βίαια από το μνημείο.

Η ελληνική πλευρά ξεκαθάρισε ότι η μόνη ηθικά αποδεκτή επανένωση των Γλυπτών μπορεί να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα, καθώς τυχόν δανεισμός θα συνεπαγόταν έμμεση αναγνώριση των βρετανικών δικαιωμάτων κυριότητας.

Η αλλαγή στάσης στο Λονδίνο και το παράδειγμα της Μπαγιέ

Την ίδια στιγμή, παρατηρείται μετατόπιση θέσεων στη βρετανική πολιτική ηγεσία. Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, αν και στο παρελθόν τασσόταν υπέρ της επιστροφής των αρχαιοτήτων χωρίς δεσμεύσεις, σε πρόσφατες δηλώσεις του υποστήριξε ότι η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στο Βρετανικό Μουσείο, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη χρήση της πολιτιστικής διπλωματίας.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναν, επικαλέστηκε τον προσωρινό δανεισμό της ιστορικής Ταπισερί της Μπαγιέ από τη Γαλλία ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος.

Η ελληνική διπλωματία, πάντως, απορρίπτει τη συγκεκριμένη σύγκριση, επισημαίνοντας πως το γαλλικό κειμήλιο δεν αποτελεί προϊόν κλοπής, σε αντίθεση με τα λεηλατημένα γλυπτά του Παρθενώνα.

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