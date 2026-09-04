Συγκλονιστική διάσωση δύο εργατών από σήραγγα στο Νεπάλ μετά από 9 μέρες στο σκοτάδι (vid)

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Συγκλονιστική διάσωση δύο εργατών από σήραγγα στο Νεπάλ μετά από 9 μέρες στο σκοτάδι (vid)
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Διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν δύο άνδρες από σήραγγα στο Νεπάλ, όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου.

Μια μικρή χαραμάδα ελπίδας φαίνεται να ξεπροβάλει στο Νεπάλ τις τελευταίες μέρες, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα στης 26 Αυγούστου, καθώς πάνω από 11.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί.

Σε μία απ' τις πολλές μεγάλες επιχειρήσεις διάσωσης, δύο εργάτες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από υπόγεια σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου στο βόρειο τμήμα της χώρας μετά από εννιά μέρες στο σκοτάδι.

Σε κατάσταση σοκ οι διασωθέντες

Οι δύο άνδρες, που εντοπίστηκαν στο εργοτάξιο του υδροηλεκτρικού σταθμού Trishuli-3, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, με τα βίντεο από τη διάσωσή τους να συγκλονίζουν. Σύμφωνα με το BBC, ο πρώτος διασωθείς δεν μπορεί ακόμα να μιλήσει και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην περιοχή Μπάταρ για ιατρική φροντίδα.

 

Από την άλλη, ο δεύτερος εμφανίστηκε σε καλύτερη κατάσταση, χαμογέλασε και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σε όσους βοήθησαν να απεγκλωβιστεί.

Πάνω από 1.200 οι νεκροί και πάνω από 4.000 οι αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 1.204 άνθρωποι έχουν χάσεις, μέχρι στιγμής, τη ζωή τους, ενώ στους 4.216 ανέρχεται ο αριθμός των αγνοουμένων, σύμφωνα με τον νέο απολογισμό που δημοσίευσε η Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Από την πλευρά του Θιβέτ, κάνουν λόγο για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε συνολικά 1.225 νεκρούς και 4.757 αγνοουμένους.

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