Τεχνολογική «επανάσταση» στην Κίνα: Φοιτητές νοικιάζουν γυαλιά AI για να αντιγράψουν στις εξετάσεις

Κινέζοι φοιτητές νοικιάζουν ολοένα και περισσότερο έξυπνα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης για να αντιγράφουν στις πανεπιστημιακές εξετάσεις.

Μια νέα και ιδιαίτερα εξελιγμένη μέθοδος αντιγραφής κερδίζει έδαφος στα κινεζικά πανεπιστήμια, με τους φοιτητές να στρέφονται στα έξυπνα γυαλιά τεχνητής νοημοσύνης για να περάσουν τα δύσκολα μαθήματα του 2026.

Παρά το υψηλό κόστος αγοράς τους, που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 δολάρια, οι φοιτητές έχουν βρει μια πιο οικονομική λύση. Μέσω πλατφορμών μεταχειρισμένων ειδών όπως η Xianyu, νοικιάζουν γυαλιά AI για μόλις 40 έως 60 γουάν (περίπου 6 με 9 ευρώ) την ημέρα.

Αυτή η «μαύρη αγορά» ενοικίασης επιτρέπει σε οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση σε εργαλεία που μέχρι πρόσφατα έμοιαζαν να ανήκουν σε ταινίες κατασκοπείας, ειδικά κατά τις περιόδους των εξετάσεων όπου η ζήτηση εκτοξεύεται.

Πώς λειτουργούν τα γυαλιά αντιγραφής

Τα σύγχρονα γυαλιά AI από εταιρείες όπως η Xiaomi και η Alibaba διαφέρουν από τα παλαιότερα ογκώδη μοντέλα, καθώς μοιάζουν πλέον με κοινά γυαλιά οράσεως. Είναι εξοπλισμένα με κάμερες και ενσωματωμένα γλωσσικά μοντέλα (LLM), όπως το ChatGPT 5.2.

Ο χρήστης μπορεί να σκανάρει το γραπτό του και οι απαντήσεις εμφανίζονται απευθείας στους φακούς με τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας (AR), χωρίς να γίνονται αντιληπτές από τους επιτηρητές. Μάλιστα, ορισμένα μοντέλα συνοδεύονται από μικροσκοπικά τηλεχειριστήρια που μοιάζουν με δαχτυλίδια, επιτρέποντας στον φοιτητή να χειρίζεται τη συσκευή διακριτικά.

Απαγόρευσαν τη χρήση τους οι αρχές λόγω της άριστης απόδοσής τους

Η αποτελεσματικότητα αυτών των συσκευών επιβεβαιώθηκε από πείραμα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ. Φοιτητής που χρησιμοποίησε τα γυαλιά κατάφερε να μπει στην πρώτη πεντάδα ανάμεσα σε 100 συμμετέχοντες, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 92,5 στα 100, ενώ ο μέσος όρος των υπολοίπων ήταν μόλις 72.

Λόγω αυτών των επιδόσεων, οι κινεζικές αρχές έχουν ήδη απαγορεύσει τη χρήση τους στις πανεθνικές εισαγωγικές εξετάσεις και στις εξετάσεις για το δημόσιο, όμως η χρήση τους παραμένει εκτεταμένη στις ενδοσχολικές και πανεπιστημιακές δοκιμασίες.

