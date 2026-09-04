Τέλος αυτοκρατορίας για τη Shein; Ζημίες 99 εκατ. δολαρίων από το «χαράτσι» των 3 ευρώ (vid)

Ζημιές 99 εκατ. δολαρίων κατέγραψε η Shein κατά το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής των αυστηρών τελωνιακών δασμών σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

Η παγκόσμια αυτοκρατορία του fast fashion, όπου η Shein έχτισε την επιτυχία της πουλώντας ρούχα σε εξαιρετικά φθηνές τιμές, βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πρόσφατες αλλαγές συνθηκών στην αγορά.

Οι μετοχές της εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη σημείωσαν πτώση για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, καταγράφοντας απώλειες 17,5% από την ημέρα που πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

Το χαράτσι που καταστρέφει σιγά-σιγά τη Shein: Μιλάμε για τέλος αυτοκρατορίας;

Αν και η εταιρεία έκλεισε το 2025 με έσοδα ύψους 41,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους πέρασε σε αρνητικό έδαφος με καθαρές ζημιές 99 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην κατάργηση των προνομίων ατελούς εισαγωγής δεμάτων χαμηλής αξίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρώπη, η κατάργηση της απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς για εισαγωγές έως 150 ευρώ συνοδεύτηκε από την επιβολή προσωρινού δασμού 3 ευρώ ανά προϊόν.

Με δεδομένο πως σχεδόν 5,9 δισεκατομμύρια προϊόντα χαμηλής αξίας εισήλθαν στην Ε.Ε. το 2025, το δομικό πλεονέκτημα που επέτρεπε στη Shein να αποστέλλει προϊόντα με σχεδόν μηδενικό κόστος μεταφοράς έχει χαθεί οριστικά.

Αύξηση δασμών, αύξηση τιμών: Μπορεί να ανταγωνιστεί άλλα brand με την ποιότητα;

Η αύξηση του κόστους λόγω των δασμών υποχρεώνει την εταιρεία να αυξήσει τις τιμές της. Η εξέλιξη αυτή τη φέρνει αντιμέτωπη με μια νέα πρόκληση: Να ανταγωνιστεί πλέον τους αντιπάλους της βάσει της ποιότητας των ενδυμάτων και όχι μόνο βάσει της χαμηλής τιμής.

Για να διατηρήσει την παγκόσμια δυναμική της, η Shein καλείται να αναδιαμορφώσει το επιχειρηματικό της μοντέλο, βελτιώνοντας την εικόνα του brand της απέναντι στις επικρίσεις των ρυθμιστικών αρχών.

Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι θα πρέπει να στραφεί στην τοπικοποίηση των δραστηριοτήτων της και να αναζητήσει νέες αγορές στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική.

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