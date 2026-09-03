Οι χώρες της Ε.Ε. που αύξησαν λιγότερο τον κατώτατο μισθό το 2026: Η θέση της Ελλάδας

Στα 1.027 ευρώ (σε 12μηνη βάση) διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα για το 2026, καταγράφοντας αύξηση 6% σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Eurofound.

Ακριβώς στη μέση βρίσκεται η Ελλάδα, μεταξύ 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε λιγότερο το 2026.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofund), ο ελληνικός κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 6% σε σύγκριση με το 2025, ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα μας στο κέντρο του πίνακα.

Η σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.

Η ποσοστιαία αύξηση στην Ελλάδα ξεπερνά σημαντικά εκείνη άλλων ευρωπαϊκών χωρών με υψηλότερα μισθολογικά επίπεδα. Για παράδειγμα, η Ισπανία κατέγραψε μία από τις χαμηλότερες αυξήσεις στην ΕΕ με μόλις 3,1% (διαμορφώνοντας τον μισθό στα 1.425 ευρώ), ενώ η Γαλλία σημείωσε αύξηση 1,2% (1.823 ευρώ) και το Λουξεμβούργο 2,5% (2.704 ευρώ). Στην Κύπρο, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 8,8%, φτάνοντας τα 1.088 ευρώ.

Στην κορυφή των αυξήσεων βρίσκονται οι οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες επιταχύνουν τις αναπροσαρμογές για να καλύψουν την απόσταση από την υπόλοιπη ΕΕ. Η Ουγγαρία ηγείται με αύξηση 18,6% (838 ευρώ) και ακολουθούν η Σλοβενία με 16% (1.667 ευρώ), η Βουλγαρία με 12,6% (620 ευρώ) και η Τσεχία με 11,9% (924 ευρώ).

Το Eurofound επισημαίνει πως οι χώρες με υψηλότερα επίπεδα μισθών τείνουν να καταγράφουν πιο μέτριες ποσοστιαίες αυξήσεις, ενώ οι οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης διατηρούν ισχυρές αυξήσεις για να επιταχύνουν τη σύγκλιση των μισθών με την υπόλοιπη ΕΕ.

Ο πίνακας με τις 22 χώρες

Χώρα Μισθός Αύξηση

Γαλλία 1.823€ 1,2% Λουξεμβούργο 2.704 € 2,5% Ισπανία 1.425€ 3,1% Μάλτα 994€ 3,5% Βέλγιο 2.154€ 4,0% Πολωνία 1.139€ 4,3% Ολλανδία 2.295 € 4,6% Ιρλανδία 2.391 € 4,8% Λετονία 780€ 5,4% Πορτογαλία 1.073€ 5,7% Ελλάδα 1.027€ 6,0% Εσθονία 946€ 6,8% Ρουμανία 795€ 7,0% Κροατία 1.050 € 8,2% Γερμανία 2.343€ 8,4% Κύπρος 1.088€ 8,8% Λιθουανία 1.153€ 11,1% Τσεχική Δημοκρατία 924€ 11,9% Σλοβακία 915€ 12,1% Βουλγαρία 620€ 12,6% Σλοβενία 1.667 € 16,0% Ουγγαρία 838€ 18,6%

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