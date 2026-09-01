Ο διευρυμένος ρόλος του Ανδρέα Μικρούτσικου στο Mega: Με ποια παρουσιάστρια θα συνεργαστεί

Με διευρυμένο ρόλο ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο Mega τη νέα τηλεοπτική περίοδο. Δεν θα περιοριστεί μόνο στο πρωινό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.

Νέα δεδομένα προκύπτουν για τη συνεργασία του Ανδρέα Μικρούτσικου με το Mega τη νέα τηλεοπτική περίοδο.

Φαίνεται πως ο ρόλος του αειθαλή παρουσιαστή θα είναι διευρυμένος και δεν θα περιοριστεί μόνο στην παρουσία του στο νέο πρωινό πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου με παρουσιαστές τον Ζήση Μούσιο και τον Βασίλη Τσεκούρα όπου θα έχει ρόλο σχολιαστή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr