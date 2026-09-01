Με αυτές τις 10 ταινίες περνούσαμε τα κυριακάτικα μεσημέρια των '00s

Η Κυριακή στα ‘00s ήταν μία ιεροτελεστία και σχεδόν όλοι έχουμε τις ίδιες μνήμες και βλέπαμε τις ίδιες ταινίες.

Κυριακή στα ‘00s: μία ημέρα που έχουμε όλοι στις μνήμες σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Μετά το μεσημεριανό φαγητό που ίσως ήταν κάποιο από τα αγαπημένα μας φαγητά, καθόμασταν στον καναπέ, με την τηλεόραση να παίζει στο βάθος.

Τότε, πολύ πριν από τις streaming πλατφόρμες και τις αμέτρητες επιλογές που βρίσκουμε σήμερα με το πάτημα ενός κουμπιού, υπήρχε μια ξεχωριστή χαρά στο να πετυχαίνουμε τυχαία στην τηλεόραση μια αγαπημένη ταινία. Τις περισσότερες φορές την είχαμε δει ξανά σε βαθμό που γνωρίζαμε τις ατάκες και τους διαλόγους, αλλά δεν πτοούμασταν και την βλέπαμε ξανά σαν να ήταν η πρώτη φορά.

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