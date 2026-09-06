Ιστορική νίκη της ακροδεξιάς στην Γερμανία: Πρωτιά του AfD στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ

Οριακά πριν από την απόλυτη πλειοψηφία βρίσκεται η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στη Σαξονία-Άνχαλτ, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls που καταγράφουν ιστορική πτώση για το CDU.

Ιστορική νίκη πέτυχε η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, καθώς αναδεικνύεται για πρώτη φορά πρώτη δύναμη σε κρατιδιακές εκλογές στη Γερμανία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα αποτελέσματα των exit polls για την κρατιδιακή Βουλή της Σαξονίας-Άνχαλτ διαμορφώνουν ένα τοπίο εντόνων πολιτικών διεργασιών. Με βάση τη δεύτερη εκτίμηση του ARD, το ακροδεξιό κόμμα της AfD συγκεντρώνει ποσοστό 44,4% και 39 έδρες, απέχοντας μόλις τρεις έδρες από το όριο των 42 που απαιτούνται για την αυτοδυναμία στο 83έδρανο κοινοβούλιο.

Ιστορικό χαμηλό για τους Χριστιανοδημοκράτες

Το CDU καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση της εκλογικής του δύναμης, υποχωρώντας στο 18,4% (16 έδρες), ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο ιστορικά για το κόμμα στο συγκεκριμένο κρατίδιο, έχοντας χάσει σχεδόν το μισό της δύναμής του από το 2021.

Τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα:

Η Αριστερά: 9,3% (8 έδρες)

Οι Πράσινοι: 8,7% (8 έδρες)

Το SPD: 8,4% (7 έδρες)

Το BSW: 5% (5 έδρες)

Το «κλειδί» του BSW και οι προϋποθέσεις αυτοδυναμίας

Η είσοδος ή μη της Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) στη Βουλή κρίνεται οριακή. Σε περίπτωση που το BSW δεν ξεπεράσει το κατώφλι του 5%, οι πέντε έδρες που αναλογούν στο ποσοστό του θα κατανεμηθούν στα υπόλοιπα κόμματα. Αυτή η ανακατανομή ενδέχεται να προσφέρει στην AfD τις επιπλέον έδρες που χρειάζεται για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Η συμπρόεδρος της AfD, Αλίς Βάιντελ, έκανε άνοιγμα προς το CDU για ενδεχόμενη συνεργασία. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του κόμματος στο κρατίδιο, Ούλριχ Ζίγκμουντ, δήλωσε πρόθυμος για συνομιλίες με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, καθιστώντας ωστόσο σαφές ότι τα ζητήματα της μετανάστευσης και της εσωτερικής ασφάλειας παραμένουν αδιαπραγμάτευτα.

Από την πλευρά του BSW, η επικεφαλής υποψήφια Κριστίνα Βίτιχ δεν απέκλεισε τη στήριξη συγκεκριμένων προτάσεων (όπως στον τομέα της ενέργειας) κατά περίπτωση, ενώ πρότεινε τον διορισμό ενός ακομμάτιστου πρωθυπουργού.

Το μέτωπο των υπόλοιπων δυνάμεων

Την ίδια στιγμή, τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου αναζητούν τρόπους για τη συγκρότηση κυβερνητικού συνασπισμού που θα αποτρέψει την άνοδο της AfD στην εξουσία.

Η επικεφαλής της Αριστεράς, Εύα φον Άνγκερν, εξέφρασε την ετοιμότητά της να υπερψηφίσει ακόμη και υποψήφιο πρωθυπουργό προερχόμενο από το CDU προκειμένου να μπλοκαριστεί η AfD. Από την πλευρά του SPD, ο γενικός γραμματέας Τιμ Κλίσεντορφ έκανε λόγο για μια περίπλοκη εκλογική εξίσωση, τονίζοντας την ανάγκη διαμόρφωσης μιας βιώσιμης πλειοψηφίας.

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