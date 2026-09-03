Ούτε Αμερική ούτε Ντουμπάι: Σε αυτή τη χώρα βρίσκεται ο δρόμος με το υψηλότερο αναρτημένο όριο ταχύτητας στον κόσμο, φτάνει τα 150 χμλ./ώρα

Η Τσεχία δοκιμάζει όριο ταχύτητας 150 χλμ./ώρα σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου D3, ξεπερνώντας τα όρια σε ΗΠΑ και άλλες χώρες.

Ο αυτοκινητόδρομος D3 στην Τσεχία φιλοξενεί πλέον το υψηλότερο ρυθμιζόμενο όριο ταχύτητας στον κόσμο, στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που θα διαρκέσει έως το τέλος του 2026.

Σε συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, μεταξύ των πόλεων Tábor και České Budějovice, το όριο αυξήθηκε από τα 130 στα 150 χλμ./ώρα (93,2 mph). Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά ένα τμήμα μήκους περίπου 47 χιλιομέτρων και δεν ισχύει συνεχώς.

Τα 150 χλμ./ώρα ισχύουν μόνο υπό προϋποθέσεις

Οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν με 150 χλμ./ώρα μόνο όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:

χαμηλή κυκλοφορία,

καλή ορατότητα,

στεγνό οδόστρωμα,

απουσία πάγου,

ήπιοι άνεμοι.

Δυναμικές πινακίδες ενημερώνουν τους οδηγούς εάν το υψηλότερο όριο είναι ενεργό. Σε περίπτωση αυξημένης κυκλοφορίας ή δυσμενών καιρικών συνθηκών, το όριο των 150 χλμ./ώρα παύει να ισχύει.

Η Τσεχία θα αξιολογήσει την ασφάλεια

Πριν από την τσεχική δοκιμή, ένα από τα υψηλότερα όρια ταχύτητας στον κόσμο ίσχυε στην State Highway 130 του Τέξας, όπου οι οδηγοί μπορούσαν να κινηθούν έως τα 137 χλμ./ώρα. Στη Γερμανία, αντίθετα, ορισμένα τμήματα της Autobahn δεν διαθέτουν υποχρεωτικό ανώτατο όριο ταχύτητας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένα ενιαίο «όριο» μεγαλύτερο των 150 χλμ./ώρα, καθώς η κατάσταση διαφέρει ανά τμήμα του οδικού δικτύου.

Το υπουργείο Μεταφορών της Τσεχίας επέλεξε το συγκεκριμένο τμήμα του D3 επειδή πρόκειται για σύγχρονο αυτοκινητόδρομο με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Στόχος του προγράμματος είναι να μελετηθούν η κυκλοφοριακή ροή, η συμπεριφορά των οδηγών και η οδική ασφάλεια. Η δοκιμή παρατάθηκε έως το τέλος του 2026, ώστε οι αρμόδιες αρχές να συγκεντρώσουν δεδομένα από διαφορετικές εποχές και καιρικές συνθήκες. Η πιθανή επέκταση του μέτρου και σε άλλα τμήματα του οδικού δικτύου θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ