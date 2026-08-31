Θεσσαλονίκη: «Ντριφτιές» στη Νέα Παραλία με ιλιγγιώδεις ταχύτητες - «Μα πόσο κάγκουρας;», σχολίασε ο Πορτοσάλτε (vid)

Ντριφτ και επικίνδυνες μανούβρες στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης προκάλεσαν αντιδράσεις, με τον Άρη Πορτοσάλτε να σχολιάζει χαρακτηριστικά τις εικόνες: «Πόσο κάγκουρας».

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προβλήθηκε στην εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ, με αυτοκίνητα να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς και ντριφτ στη Νέα Παραλία, σε ώρα κατά την οποία στο σημείο υπήρχε πολύς κόσμος.

Ο Άρης Πορτοσάλτε, σχολιάζοντας τις εικόνες, έκανε λόγο για «κάγκουρα» και «τσινάρι Σαλονικιώτικο», ενώ αναφέρθηκε και στη Νέα Παραλία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν χώρο που θα μπορούσε να απολαμβάνει ο κόσμος.

Είχαν άδεια για στάθμευση, όχι για αγώνες

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ομάδα των οδηγών, τα οχήματα των οποίων φέρεται να είχαν ξένες πινακίδες, είχε λάβει άδεια από τον Δήμο Θεσσαλονίκης για να σταθμεύσει στο σημείο. Η άδεια, ωστόσο, αφορούσε αποκλειστικά τη στάθμευση και όχι τη διεξαγωγή αγώνων, ντριφτ ή άλλων επικίνδυνων ελιγμών. Οι εικόνες καταγράφηκαν σε ώρα με ιδιαίτερα αυξημένη παρουσία κόσμου στη Νέα Παραλία, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις για την επικίνδυνη οδήγηση.

Στο ρεπορτάζ παρουσιάστηκε και δεύτερο βίντεο, στο οποίο φαίνεται ένα από τα οχήματα να κάνει ντριφτ σε φανάρι.

Ο Πορτοσάλτε δεν παρέλειψε να σχολιάσει και το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, ενώ έστειλε και μήνυμα στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη. « Θέλατε αυτή την εικόνα καγκουριάς; Να το καταφέρατε», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά του.

Στο σημείο Τροχαία και Δήμος

Για το περιστατικό υπήρξε επικοινωνία με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ο οποίος εξέφρασε την οργή του για όσα καταγράφηκαν. Στο σημείο μετέβησαν κλιμάκια της Τροχαίας και του Δήμου, ενώ αναμένεται να υπάρξουν κυρώσεις για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό εξέταση από τις αρμόδιες αρχές και αναμένονται εξελίξεις.

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