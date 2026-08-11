Κύθηρα: Ασφάλτωση δρόμου από... αυτοκίνητο-οδοστρωτήρα (vid)
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Δρόμος ασφαλτοστρώθηκε από... αυτοκίνητο-οδοστρωτήρα στα Κύθηρα και μας θυμίζει, για άλλη μία φορά, πόσο πολυμήχανοι είμαστε οι Έλληνες.
Τουρίστας έπαθε την πλάκα του όταν είδε αγροτικό αυτοκίνητο να ασφαλτοστρώνει δρόμο στα Κύθηρα και αποφάσισε να το καταγράψει σε βίντεο.
«Μόνο στην Ελλάδα ένα αγροτικό Mazda θα αντικαθιστούσε έναν οδοστρωτήρα», έγραψε όταν το ανέβασε στα social media.
Το αγροτικό, όπως διακρίνεται, είναι όχημα του δήμου και, όσο περίεργο αν ακούγεται, τη δουλειά του την έκανε. Άραγε πώς θα είναι τα λάστιχα του τώρα;
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