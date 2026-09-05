Κοιμάσαι υπερβολικά πολύ; Δεν είναι μόνο κούραση - 8 δύσκολες καταστάσεις που μάλλον προσπαθείς να ξεφύγεις

Επιμέλεια:  Newsroom
Κοιμάσαι υπερβολικά πολύ; Δεν είναι μόνο κούραση - 8 δύσκολες καταστάσεις που μάλλον προσπαθείς να ξεφύγεις
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Μερικές φορές το κρεβάτι δεν είναι απλώς ένα μέρος για ξεκούραση. Μπορεί να γίνει και το ασφαλές καταφύγιο όταν η καθημερινότητα μας πέφτει too much.

Όλοι έχουμε ανάγκη από ξεκούραση. Υπάρχουν όμως περίοδοι που θέλουμε να κοιμόμαστε περισσότερο όχι επειδή το σώμα μας το ζητά, αλλά επειδή η καθημερινότητα είναι αρκετά δύσκολη. Άγχος, απογοητεύσεις, μοναξιά ή συναισθήματα που δεν έχουμε καταφέρει να διαχειριστούμε μπορεί να μας κάνουν να αναζητούμε καταφύγιο στο κρεβάτι.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει απαραίτητα, ότι όποιος κοιμάται πολύ προσπαθεί να «ξεφύγει». Αν όμως η υπερβολική ανάγκη για ύπνο επιμένει, ίσως το σώμα και το μυαλό μας προσπαθούν να μας πουν κάτι. Ακολουθούν, 6 συμπεριφορές που έχουν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια δυσμενή συναισθηματική κατάσταση, με αποτέλεσμα να περνούν πολλές ώρες της ημέρας τους στο κρεβάτι τους.

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