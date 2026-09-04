Έζησε 271 ημέρες με νεφρό από χοίρο μέχρι να βρεθεί ανθρώπινο μόσχευμα - Ρεκόρ για μόσχευμα από ζώο

Η ιστορία του Τιμ Άντριους αποτελεί ορόσημο για τις ξενομεταμοσχεύσεις - Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο «The Lancet».

Πολύτιμο χρόνο 271 ημερών, χωρίς να χρειάζεται αιμοκάθαρση, κέρδισε ο 67χρονος Τιμ Άντριους, μέχρι να βρεθεί κατάλληλο ανθρώπινο μόσχευμα. Η «γέφυρα ζωής» ήταν ένα νεφρό χοίρου, που παρέμεινε λειτουργικό για διάστημα- ρεκόρ στις ξενομεταμοσχεύσεις μέχρι σήμερα. Η πρωτοποριακή μεταμόσχευση έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης στις ΗΠΑ και η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε χθες, Πέμπτη (03/09/2026), στο επιστημονικό περιοδικό "The Lancet".

Η επιστημονική ομάδα επισημαίνει ότι τα γενετικά τροποποιημένα όργανα χοίρων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μοσχεύματα - «γέφυρα», μέχρι να γίνει διαθέσιμο ένα ανθρώπινο μόσχευμα. Το πεδίο των ξενομεταμοσχεύσεων, δηλαδή των μοσχευμάτων από άλλα είδη, έχει ανοίξει εδώ και αρκετά χρόνια, ως μια λύση στην έλλειψη οργάνων για μεταμοσχεύσεις.

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