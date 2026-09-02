Ψυχολόγος: «Κάνουμε από 6.000 έως 60.000 σκέψεις την ημέρα, το 80% είναι αρνητικές»

Η Júlia Pascual μιλά για το overthinking, τις επίμονες και δυσάρεστες σκέψεις και την παγίδα του να προσπαθούμε συνεχώς να τις διώξουμε.

Πόσες φορές έχεις βρεθεί να γυρίζεις ξανά και ξανά την ίδια σκέψη στο μυαλό σου, ψάχνοντας μια απάντηση που τελικά δεν έρχεται ποτέ; Για την ψυχολόγο Júlia Pascual, αυτή η αδιάκοπη ενασχόληση με φόβους, αμφιβολίες και σενάρια μπορεί να μετατραπεί σε έναν φαύλο κύκλο που εξαντλεί τον άνθρωπο και τον κρατά εγκλωβισμένο.

Μιλώντας στο podcast «La Fórmula del éxito», η Pascual αναφέρθηκε στη λεγόμενη νοητική αναμάσηση, δηλαδή την τάση να επιστρέφουμε συνεχώς σε μια εικόνα, μια ανάμνηση, έναν φόβο ή ένα ερώτημα. Όπως ανέφερε, μπορεί να κάνουμε από 6.000 έως 60.000 σκέψεις την ημέρα και, σύμφωνα με την εκτίμηση που χρησιμοποιεί, περίπου το 80% από αυτές είναι αρνητικές. Το κρίσιμο σημείο, ωστόσο, είναι άλλο: οι σκέψεις μας δεν είναι απαραίτητα η πραγματικότητα.

Γιατί το μυαλό κολλάει στις ίδιες σκέψεις

Η Pascual παρομοιάζει το μυαλό με τη θάλασσα και τις σκέψεις με τα κύματα. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τα κύματα να εμφανιστούν, μπορούμε όμως να μάθουμε να τα αφήνουμε να περάσουν χωρίς να παλεύουμε μαζί τους.

Όπως εξηγεί, η υπερανάλυση δεν είναι το ίδιο με τη φυσιολογική σκέψη ή την προσπάθεια να λύσουμε ένα πρόβλημα. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι το overthinking δεν οδηγεί σε δράση, αλλά σε ολοένα περισσότερη σκέψη. Το άτομο επιστρέφει ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο, αναζητώντας βεβαιότητα, και τελικά αισθάνεται ακόμη πιο μπλοκαρισμένο.

Παράλληλα, η ψυχολόγος επισημαίνει μια βασική παγίδα: όσο περισσότερο προσπαθούμε να διώξουμε μια σκέψη, τόσο περισσότερο μπορεί να επιστρέφει. Αντί, λοιπόν, να προσπαθούμε να τη διαγράψουμε, προτείνει να την πλησιάζουμε συνειδητά, να την παρατηρούμε και να την αφήνουμε να υπάρχει χωρίς να της δίνουμε μεγαλύτερη δύναμη.

Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν εμφανίζονται δυσάρεστες ή ακόμη και τρομακτικές σκέψεις. Η Pascual αναφέρεται σε παραδείγματα όπως ο φόβος ότι κάποιος μπορεί να κάνει κακό σε έναν άλλο άνθρωπο, ότι μπορεί να έχει προκαλέσει ένα ατύχημα ή ότι κάτι κακό πρόκειται να συμβεί. Η ύπαρξη μιας τέτοιας σκέψης, τονίζει, δεν σημαίνει ότι αποτελεί επιθυμία, πρόθεση ή γεγονός.

Το πρόβλημα ξεκινά όταν ο άνθρωπος αρχίζει να αντιμετωπίζει τη σκέψη σαν απόδειξη για το ποιος είναι ή σαν προμήνυμα για το τι θα συμβεί. Τότε δημιουργείται ένας κύκλος εμμονής, στον οποίο η προσπάθεια να βρεθεί απόλυτη βεβαιότητα οδηγεί τελικά σε ακόμη περισσότερη αμφιβολία.

Η προσωπική ιστορία με τον σκύλο της

Η Pascual δεν περιορίστηκε στη θεωρία, αλλά έφερε στη συζήτηση και μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική εμπειρία. Όπως αποκάλυψε, αισθάνεται ότι ευθύνεται για τον θάνατο του σκύλου της, καθώς τον ξέχασε μέσα στο αυτοκίνητο, σε συνθήκες μεγάλης ζέστης.

«Από δικό μου λάθος πέθανε το σκυλάκι μου», ανέφερε, μιλώντας ανοιχτά για την ενοχή που κουβαλά από εκείνο το γεγονός. Η ίδια εξήγησε ότι δεν προσπάθησε να σβήσει αυτή τη σκέψη ή να πείσει τον εαυτό της ότι δεν συνέβη. Αντίθετα, επέλεξε να αντιμετωπίσει τον πόνο και την ενοχή κατάματα.

Η μέθοδος που περιγράφει ως «να πιάσεις πάτο εθελοντικά για να βγεις στην επιφάνεια» βασίζεται ακριβώς σε αυτή τη λογική: να μην προσπαθείς να ξεφύγεις με κάθε τρόπο από μια δύσκολη σκέψη, αλλά να της επιτρέπεις να υπάρχει και σταδιακά να μαθαίνεις να ζεις μαζί της χωρίς να σε κατακλύζει.

Η ίδια υπογραμμίζει ότι ορισμένες σκέψεις και ορισμένες επώδυνες εμπειρίες δεν εξαφανίζονται μαγικά. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι η σχέση μας μαζί τους.

«Κούνησε το σώμα για να σταματήσεις το μυαλό»

Ένα ακόμη σημείο στο οποίο στάθηκε η ψυχολόγος είναι η σχέση ανάμεσα στο σώμα και στο μυαλό. Όπως υποστηρίζει, η έλλειψη ύπνου, η κακή διατροφή και η απουσία σωματικής δραστηριότητας μπορούν να κάνουν το overthinking ακόμη πιο έντονο.

Το μήνυμα που μεταφέρει είναι απλό: «Κούνησε το σώμα για να σταματήσεις το μυαλό». Η σωματική δραστηριότητα, σύμφωνα με την ίδια, μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο να αποφορτιστεί και να απομακρυνθεί από τον αδιάκοπο κύκλο των σκέψεων.

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