Η αστυνομία θα έρθει... πετώντας: Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ εισάγει ιπτάμενο περιπολικό

H αστυνομία στην Φλόριντα παρουσίασε ένα προσωπικό ιπτάμενο ηλεκτρικό όχημα που κόστισε 150.000 δολάρια, χωρίς να έχει λάβει ακόμα τις απαραίτητες εγκρίσεις

Ένα διαφορετικό είδος περιπολίας φιλοδοξεί να εισάγει πανεπιστήμιο στην Φλόριντα, παρουσιάζοντας το Astro, ένα μικροσκοπικό ηλεκτρικό αεροσκάφος, που μεταφέρει έναν αστυνομικό. Έχοντας ασπρόμαυρα διακριτικά και έναν μικρό φάρο στην κορυφή, αυτό το ασυνήθιστο όχημα θυμίζει περισσότερο προσωπικό ιπτάμενο μέσο, και όχι ένα συμβατικό περιπολικό.

Το Astro βασίζεται στο Jetson ONE, ένα ηλεκτρικό αεροσκάφος της σουηδικής εταιρείας Jetson, σχεδιασμένο για κάθετη απογείωση και προσγείωση. Η αγορά του κόστισε στο πανεπιστήμιο 150.000 δολάρια, ένα ποσό που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την πρακτική αξία της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Τα χαρακτηριστικά του ιπτάμενου αστυνομικού οχήματος

Το αεροσκάφος ζυγίζει περίπου 70 κιλά, μπορεί να παραμείνει στον αέρα έως και 20 λεπτά και να αναπτύξει ταχύτητα σχεδόν 105 χιλιομέτρων την ώρα. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη παρουσιάσει τις δυνατότητές του, ωστόσο η αξιοποίησή του στην πράξη δεν είναι ακόμη δεδομένη. Το Astro δεν έχει λάβει την απαραίτητη έγκριση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), γεγονός που αφήνει ανοιχτό το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της επιχειρησιακής του χρήσης.

Η επένδυση δεν έχει πείσει όλους για την αποτελεσματικότητά της, με επικριτές της πρωτοβουλίας να αμφισβητούν κατά πόσο ένα τόσο ακριβό όχημα μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στην ασφάλεια της πανεπιστημιούπολης, ειδικά από τη στιγμή που το ίδρυμα διαθέτει ήδη πέντε drones επιτήρησης.

Florida Polytechnic University's police department in Lakeland has unveiled Astro, a single-seat Jetson ONE electric aircraft that takes off and lands vertically, with a software-limited top speed of 63 mph. The university says it is the first US law enforcement agency to add an eVTOL, with plans for campus patrols, missing-person searches and storm response. Astro still needs FAA approval before it can fly official police missions. — Interesting Engineering (@IntEngineering) October 22, 2026

Έτσι, παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα του, το μικροσκοπικό ηλεκτρικό αεροσκάφος καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να προσφέρει κάτι περισσότερο από μια πρωτότυπη τεχνολογική επίδειξη.

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