Ο Ήλιος είναι έτοιμος να χάσει τη μνήμη του: Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

Ο μυστηριώδης κανόνας Gnevyshev-Ohl και η εναλλαγή των κύκλων.

Μια πρόσφατη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Όουλου στη Φινλανδία καταλήγει σε ένα απρόσμενο συμπέρασμα: ο Ήλιος βρίσκεται στα πρόθυρα μιας πραγματικής «κοσμικής αμνησίας».

Αναλύοντας προσεκτικά 180 χρόνια δεδομένων από τον δείκτη aa, ένα πολύτιμο ιστορικό αρχείο που καταγράφει τη γεωμαγνητική δραστηριότητα της Γης από το 1844, οι επιστήμονες έκαναν μια πρωτοφανή παρατήρηση. Διαπίστωσαν ότι, όταν ολοκληρώνονται οι ηλιακοί κύκλοι με μονό αριθμό, η «μνήμη» του Ήλιου ουσιαστικά διαγράφεται. Όσα συνέβησαν στο μαγνητικό παρελθόν του άστρου φαίνεται να χάνονται, με αποτέλεσμα τα μαθηματικά μοντέλα να μην μπορούν να προσφέρουν χρήσιμες ενδείξεις για το μακροπρόθεσμο μέλλον.

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