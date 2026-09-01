Τα επαγγέλματα που αντιστέκονται στην απειλή της ΑΙ: Τα «γιαγιαδίστικα χόμπι» αντεπιτίθενται

Παρότι η τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύεται αμείλικτη ως προς την εξάλειψη θέσεων εργασίας, υπάρχουν ορισμένα επαγγέλματα που βλέπουν άνθιση.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κατακτήσει μεγάλο μέρος της καθημερινότητας των πολιτών, με ορισμένα επαγγέλματα να σβήνουν με το πέρασμα του χρόνου - και την ανάπτυξη του χώρου. Ωστόσο, στις ΗΠΑ καταγράφεται μία νέα τάση, με εργασίες που φαίνεται ότι όχι απλά δεν απειλούνται από την ΑΙ, αλλά και ανθίζουν παρά την επικράτησή της.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNN, μεταξύ άλλων, καταγράφεται μία αναβίωση των λεγόμενων «γιαγιαδίστικων χόμπι», που προσφέρουν ένα ευχάριστο διάλειμμα από την επανάσταση της τεχνολογίας.

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