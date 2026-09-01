Καναδάς: Μητέρα έκανε τατουάζ πληκτρολόγιο για να επικοινωνεί με τον μη λεκτικό γιο της

Μητέρα από τον Καναδά βρήκε μια πρωτότυπη λύση όταν η ηλεκτρονική συσκευή του 11χρονου αυτιστικού γιου της έμεινε από μπαταρία, σχεδιάζοντας ένα πληκτρολόγιο με τατουάζ στο χέρι της.

Ο 11χρονος Χάντερ Φλέτσερ διαγνώστηκε με αυτισμό στην ηλικία των τριών ετών. Ως μη λεκτικό άτομο, η κύρια μέθοδος επικοινωνίας του βασίζεται σε μια ειδική εφαρμογή ομιλίας σε iPad (συσκευή AAC).

Παράλληλα, χρησιμοποιεί ορισμένες χειρονομίες και στοιχεία της νοηματικής γλώσσας, αν και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στις λεπτές κινητικές δεξιότητες καθιστούν τόσο τη νοηματική όσο και τη γραφή με το χέρι λιγότερο πρακτικές επιλογές για εκείνον.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα σε ένα εστιατόριο

Η αφορμή για την πρωτότυπη λύση δόθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού σε ένα εστιατόριο. Το iPad του Χάντερ απενεργοποιήθηκε λόγω άδειας μπαταρίας ακριβώς τη στιγμή που ετοιμαζόταν να παραγγείλει. Η μητέρα του, Τζέσικα, ζήτησε χαρτί και στυλό από το κατάστημα και έγραψε την αλφάβητο για να τον βοηθήσει.

Ο 11χρονος, ωστόσο, γύρισε το χαρτί από την άλλη πλευρά και σχεδίασε μόνος του τη διάταξη ενός πληκτρολογίου, σχηματίζοντας τις λέξεις που ήθελε δείχνοντας τα γράμματα με το δάχτυλό του.

Βλέποντας την προτίμηση του γιου του στο γνώριμο περιβάλλον του πληκτρολογίου, η Τζέσικα αποφάσισε να αποτυπώσει τη συγκεκριμένη διάταξη με τατουάζ πάνω στο σώμα της, ώστε να υπάρχει ένα εργαλείο επικοινωνίας πάντα διαθέσιμο, αδιάβροχο και χωρίς την ανάγκη φόρτισης.

Η προσεκτική επιλογή της θέσης του τατουάζ και τα νέα οφέλη

Η επιλογή του σημείου έγινε με ιδιαίτερη προσοχή. Η Τζέσικα επέλεξε το αριστερό της μπράτσο, καθώς της επιτρέπει να το κρατά σταθερό για να σχηματίζει ο Χάντερ τις λέξεις, ενώ εξυπηρετεί και στις εξόδους τους, αφού στον κινηματογράφο ο 11χρονος κάθεται πάντα στα δεξιά της. Επιπλέον, το τατουάζ λύνει το πρόβλημα στις εξορμήσεις τους για κολύμπι, όπου η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ήταν αδύνατη.

Παράλληλα, η νέα αυτή μέθοδος προσέφερε στην οικογένεια κάτι πρωτόγνωρο, που είναι η ιδιωτικότητα. Ενώ η ηλεκτρονική συσκευή εκφωνεί τις λέξεις δυνατά ώστε να ακούν οι γύρω τους, το τατουάζ επιτρέπει στον Χάντερ να σχηματίζει μηνύματα αποκλειστικά για τη μητέρα του.

Η αλλαγή στη σχέση τους υπήρξε θεαματική, καθώς ο μικρός της σχηματίζει πλέον τη φράση «σ' αγαπώ» πολλές φορές την ημέρα, κάτι που σπάνια έκανε μέσω της συσκευής, ενώ έχει γίνει πολύ πιο εκδηλωτικός, προσφέροντας περισσότερες αγκαλιές και φιλιά.

Παγκόσμιο κύμα υποστήριξης

Η πρωτοβουλία της Τζέσικα ξεπέρασε τα όρια του οικογενειακού κύκλου. Εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και διασώστες επικοινώνησαν μαζί της για να μάθουν περισσότερα για το εγχείρημα, ενώ ορισμένοι συμμαθητές του Χάντερ απέκτησαν τις δικές τους εκδοχές της διάταξης.

Ταυτόχρονα, tattoo artists από τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία προσφέρθηκαν να χτυπήσουν το συγκεκριμένο σχέδιο δωρεάν σε οικογένειες με παρόμοιες ανάγκες, με έναν καλλιτέχνη στο νότο των ΗΠΑ να διοργανώνει ειδικό event για τον σκοπό αυτό.

Το κεντρικό μήνυμα της Τζέσικα είναι ότι «το να είναι κάποιος μη λεκτικός δεν σημαίνει πως δεν έχει τίποτα να πει», υπογραμμίζοντας την ανάγκη να παρέχονται στα άτομα αυτά όσες περισσότερες επιλογές επικοινωνίας γίνεται μέχρι να βρεθεί η κατάλληλη.

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