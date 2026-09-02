Πιάστηκε και θανατώθηκε ο «serial killer» της άγριας φύσης: Ο γάτος που παρέμενε ασύλληπτος επί 3 χρόνια (vid)

Έπειτα από 3 χρόνια ανελέητης καταδίωξης, περιβαλλοντολόγοι στη Νέα Ζηλανδία αιχμαλώτισαν και θανάτωσαν τον γάτο που είχε εξελιχθεί σε εφιάλτη για σπάνια προστατευόμενα είδη.

Ο θρύλος του «Nine Lives» γεννήθηκε πριν από τρία χρόνια στη χερσόνησο Πουρερούα της Νέας Ζηλανδίας, αμέσως μετά την απελευθέρωση 20 σπάνιων παπιών από την περιβαλλοντική ομάδα Pest Free Purerua.

Μέσα σε μία εβδομάδα, το πρώτο πτηνό βρέθηκε κατακρεουργημένο, με τον αριθμό να αυξάνεται ραγδαία το επόμενο διάστημα. Οι επιστήμονες δεν άργησαν να εντοπίσουν τον θύτη, που ήταν ένας γκρίζος αδέσποτος γάτος με χαρακτηριστικά σημάδια.

Παρ' όλα αυτά, η σύλληψή του αποδείχθηκε σχεδόν αδύνατη...

Ο ασύλληπτος θηρευτής που έγινε θρύλος

Η συμπεριφορά του ζώου ήταν παντελώς απρόβλεπτη, θύμιζε τον «Γάτο Σπιρουνάτο» για να θυμηθούμε και την παιδική μας ηλικία. Εμφανιζόταν σε ένα σημείο, έκανε τη ζημιά του και μετά εξαφανιζόταν για μήνες, κινούμενος ολημερίς κι ολονυχτίς. Κάθε φορά που οι επιστήμονες πλησίαζαν, εκείνος κατάφερνε με έναν μαγικό τρόπο να διαφεύγει και δικαίως κέρδισε το προσωνύμιο «Nine Lives» (Εννιάψυχος).

Στα τρία χρόνια της... εγκληματικής του δράσης, το αδίστακτο αιλουροειδές εξόντωσε δεκάδες πάπιες, που αντιστοιχούν στο 1% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού τους, καθώς και νεοσσούς κίουι και αυτόχθονες σαύρες.

Όταν οι επιστήμονες απελευθέρωσαν επιπλέον 20 προστατευόμενα πτηνά, ο γάτος σκότωσε τα 15 απ' αυτά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Το λάθος που οδήγησε στη σύλληψη και μετέπειτα στη θανάτωση

Η μεγάλη ευκαιρία παρουσιάστηκε όταν ο γάτος εμφανίστηκε στο ίδιο σημείο για τρεις συνεχόμενες νύχτες. Οι περιβαλλοντολόγοι έστησαν κλουβιά με δολώματα από σολομό, τηγανητό κοτόπουλο και κουνέλι και κατάφεραν, τελικά, να τον αιχμαλωτίσουν.

Η συνέχεια, όμως, ήταν αρκετά αμφιλεγόμενη και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Αντί να τον μεταφέρουν σε κάποιο καταφύγιο, τα μέλη της ομάδας τον πυροβόλησαν επί τόπου.

Ενώ πανηγύριζαν το τέλος μίας μεγάλης απειλής, οι φιλόζωοι εξέφρασαν την οργή τους στα social media, υποστηρίζοντας πως το ζώο θα μπορούσε να ζήσει, έστω και έγκλειστο σε ζωολογικό κήπο. Από την πλευρά τους, οι επιστήμονες θεώρησαν μία τέτοια απόφαση αρκετά ρισκαδόρικη.

Το σώμα του «Nine Lives» αναμένεται να ταριχευθεί, αφού πρώτα αναλυθεί το περιεχόμενο του στομάχου του.

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