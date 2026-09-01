Μπορεί το mRNA να γίνει όπλο κατά του καρκίνου; Τα πρώτα αποτελέσματα εντυπωσιάζουν

Ένα εξατομικευμένο mRNA «εμβόλιο» που σχεδιάζεται με βάση τα χαρακτηριστικά του όγκου κάθε ασθενούς έδειξε εντυπωσιακά αποτελέσματα σε μεγάλη κλινική δοκιμή για το μελάνωμα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου.

Χρειάστηκε μια παγκόσμια πανδημία για να περάσει η τεχνολογία mRNA από τα εργαστήρια στην καθημερινή <. Τώρα, η ίδια τεχνολογία δοκιμάζει τις δυνατότητές της απέναντι σε έναν πολύ πιο δύσκολο αντίπαλο: το μελάνωμα.

Η Moderna και η Merck ανακοίνωσαν τα πρώτα αποτελέσματα μεγάλης μελέτης Φάσης 3 για την εξατομικευμένη θεραπεία intismeran autogene. Σε συνδυασμό με το ανοσοθεραπευτικό Keytruda, η θεραπεία μείωσε κατά 49% τον κίνδυνο υποτροπής ή θανάτου σε σύγκριση με το Keytruda μόνο, ενώ κίνδυνος απομακρυσμένης μετάστασης μειώθηκε κατά 59%. Ωστόσο τα πλήρη αποτελέσματα της μελέτης αναμένονται αργότερα μέσα στη χρονιά.

Ένα «εμβόλιο» φτιαγμένο για τον κάθε ασθενή

Παρά την ονομασία της, η νέα θεραπεία δεν είναι ένα εμβόλιο όπως εκείνα για την COVID-19 αλλά αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης θεραπευτικής διαδικασίας που περιλαμβάνει χειρουργική επέμβαση και ανοσοθεραπεία. Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται, καθώς ο0ι επιστήμονες αναλύουν το γενετικό αποτύπωμα του όγκου κάθε ασθενούς και δημιουργούν μια εξατομικευμένη θεραπεία mRNA που «εκπαιδεύει» το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει συγκεκριμένες μεταλλάξεις των καρκινικών κυττάρων.

Με απλά λόγια, αντί να δίνεται ένα ίδιο φάρμακο σε όλους, η θεραπεία σχεδιάζεται ώστε να δώσει στο ανοσοποιητικό σύστημα έναν «χάρτη» του συγκεκριμένου όγκου. Η προσέγγιση θεωρείται σημαντικό βήμα για την εξατομικευμένη ογκολογία, ενώ παράλληλα, η Moderna και η Merck εξετάζουν την ίδια τεχνολογία και σε άλλους καρκίνους, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος του πνεύμονα, της ουροδόχου κύστης, των νεφρών και του στομάχου.

Τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι υπάρχει πλέον ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου αλλά δείχνουν ότι η τεχνολογία mRNA μπορεί να εξελιχθεί σε ένα νέο εργαλείο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μορφών καρκίνου, με θεραπείες προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς.

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