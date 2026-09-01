Οι άνθρωποι που απαντούν απερίσκεπτα και μετά το μετανιώνουν, δικαιολογούν τον εαυτό τους με αυτές τις 9 φράσεις

Αυτή η κατηγορία ανθρώπων δεν σκέφτεται πριν μιλήσει, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να μετανιώνει για όσα λέει και να προσπαθεί να τα “μαζέψει”.

Οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σε μια εποχή, όπου η επικοινωνία περνάει «κρίση», καθημερινά προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να αποδράσουμε από τον διαδίκτυο κόσμο και να συνδεθούμε ουσιαστικά με τους ανθρώπους γύρω μας. Όμως, η πραγματική επικοινωνία απαιτεί κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο: να σκεφτόμαστε πριν μιλήσουμε.

Ορισμένοι άνθρωποι, όταν αισθανθούν πίεση, θυμό, απόρριψη ή αμηχανία, αντιδρούν σχεδόν αυτόματα. Λένε την πρώτη κουβέντα που τους έρχεται στο μυαλό και μετά από ώρα, όταν η ένταση έχει περάσει, συνειδητοποιούν ότι ίσως το παράκαναν. Τότε, προσπαθούν να εξηγήσουν, να δικαιολογήσουν ή να πάρουν πίσω όσα είπαν.

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