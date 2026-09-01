Κίνα: Έφηβος υπέστη προσωρινή απώλεια ακοής ακούγοντας τζιτζίκια επί τέσσερις ώρες

18χρονος στην Κίνα υπέστη προσωρινή απώλεια ακοής αφού παρέμεινε για ώρες εκτεθειμένος στον εκκωφαντικό θόρυβο εκατοντάδων τζιτζικιών κατά τη διάρκεια κατασκήνωσης.

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν πως οι φυσικοί ήχοι είναι εντελώς αβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία, όμως ένα πρόσφατο περιστατικό αποδεικνύει ότι υπάρχουν εξαιρέσεις. Ένας 18χρονος πήγε για ελεύθερη κατασκήνωση σε δάσος σε περιοχή της Κίνας, όπου εκτέθηκε στον ήχο εκατοντάδων τζιτζικιών για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί σοβαρά η ακοή του.

Ο Γουάνγκ παρατήρησε ότι ο θόρυβος των τζιτζικιών έγινε αισθητά πιο δυνατός γύρω στο μεσημέρι, αλλά παρέμεινε στο δάσος μέχρι το βράδυ. Τότε άρχισε να αισθάνεται έντονο βουητό και μια αίσθηση πληρότητας στα αυτιά του.

Μόλις σταμάτησαν τα τζιτζίκια, άρχισαν τα προβλήματα

Καθώς τα τζιτζίκια άρχισαν να σωπαίνουν, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ακούσει το κελάηδισμα των πουλιών, ούτε καν τους ήχους των ειδοποιήσεων στο τηλέφωνό του.

Τρομοκρατημένος από το ενδεχόμενο να χάσει εντελώς την ακοή του, ο νεαρός μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο. Η γρήγορη εξέταση έδειξε ότι και τα δύο αυτιά του είχαν υποστεί πρήξιμο. Του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση του οιδήματος και του συστήθηκε να αποφύγει κάθε δυνατό θόρυβο για τουλάχιστον 14 ημέρες. Ευτυχώς, μετά από δύο εβδομάδες, ο έφηβος αναρρωσε πλήρως.

Η προειδοποίηση των γιατρών για τα ντεσιμπέλ της φύσης

«Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν εσφαλμένα ότι οι ήχοι της φύσης είναι ακίνδυνοι για τα αυτιά», εξήγησε ο Λι Τζι, ειδικός γιατρός στο Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα του Πρώτου Προσαρτημένου Νοσοκομείου του Πανεπιστημίου Νινγκμπό.

Τα τζιτζίκια αναγνωρίζονται ως τα πιο θορυβώδη έντομα στον κόσμο, αλλά ένα μόνο τζίτζικας δεν μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή, καθώς ο ήχος του σπάνια ξεπερνά τα 70 ντεσιμπέλ. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν μια μεγάλη ομάδα τζιτζικιών ηχεί ταυτόχρονα, ξεπερνώντας τα 85 ντεσιμπέλ, το όριο δηλαδή πάνω από το οποίο ξεκινά η φθορά της ακοής.

«Τα τριχοειδή κύτταρα στον κοχλία μπορούν να εμφανίσουν οίδημα λόγω του ερεθισμού από δυνατούς θορύβους για σχετικώς σύντομο χρονικό διάστημα. Συνήθως ανακάμπτουν αφού το άτομο απομακρυνθεί από το θορυβώδες περιβάλλον και ξεκουραστεί για 1-2 εβδομάδες. Ωστόσο, εάν τα τριχοειδή κύτταρα νεκρωθούν, δεν μπορούν να αναγεννηθούν. Η απώλεια ακοής που προκύπτει στη συνέχεια είναι μόνιμη και μη αναστρέψιμη, αναγκάζοντας τον ασθενή να βασίζεται σε ακουστικά βαρηκοΐας», εξήγησε ο Dr. Λι.