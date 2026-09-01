Το «τυχερό» δελτίο που έγινε εφιάλτης: Ζήτησε 750.000 δολάρια και τώρα χρωστά 153.200

Από τα 750.000 δολάρια που πίστευε ότι κέρδισε, στα 153.200 που καλείται να πληρώσει: η απίθανη δικαστική ιστορία ενός δελτίου λοταρίας στην Καλιφόρνια.

Ένας άντρας στην Καλιφόρνια νόμιζε ότι «έπιασε την καλή» όμως δεν ήξερε σε τι θα εξελισσόταν ένα φαινομενικό κέρδος 750 χιλιάδων δολαρίων.

O James Densley δήλωσε πως είχε αγοράσει τον Σεπτέμβριο του 2021 ένα δελτίο πόκερ, στο οποίο εμφανιζόταν έναν συνδυασμός φύλλων, που αποτελούσε το χρώμα που κέρδιζε, δηλαδή πέντε φύλλα του ίδιου χρώματος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το έπαθλο των 75.000 δολαρίων πολλαπλασιαζόταν επί δέκα, φτάνοντας τα 750.000 δολάρια αλλά η Επιτροπή Λοταρίας της Καλιφόρνιας αρνήθηκε να καταβάλει το ποσό.

Περίπου τρεις μήνες μετά την αγορά του δελτίου, ο Densley προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή παραβίασε την συμφωνία της.

Το δελτίο του είχε κοπεί και ξανακολληθεί

Οι αρχές ωστόσο παρουσιάζουν μια διαφορετική εκδοχή, κατά την οποία το δελτίο είχε κοπεί σε πολλά μικρά κομμάτια και στην συνέχεια είχε κολληθεί με κολλητική ταινία, μια κίνηση που σύμφωνα με την Επιτροπή, επέτρεψε στην επέμβαση και αναδιάταξη των συμβόλων του δελτίου, δημιουργώντας έναν νικηφόρο συνδυασμό.

Τελικά ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες, αποφάσισε υπέρ της Επιτροπής και απέρριψε την αγωγή του Densley.

Το πιο ενδιαφέρον είναι πως η υπόθεση είχε ακόμα μεγαλύτερο κόστος για τον άντρα. Εκτός από τα 750.000 δολάρια που δεν κέρδισε τελικά, το δικαστήριο επιδίκασε στην Επιτροπή 153.200 δολάρια για τα δικηγορικά έξοδα.

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