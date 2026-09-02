Γιατί το «ο» λέγεται όμικρον και το «ω» ωμέγα; Ο λόγος κρύβει ιστορία χιλιάδων ετών

Τα αρχαία ελληνικά δεν προφέρονταν όπως τα νέα και αυτό εξηγεί εν πολλοίς γιατί στα ελληνικά υπάρχει τόσο το «ο» όσο και το «ω», παρότι προφέρονται το ίδιο.

Για κάποιον που μαθαίνει ορθογραφία στα ελληνικά, είναι αρκετά μεγάλο πρόβλημα το γεγονός ότι ο ίδιος φθόγγος μπορεί να γράφεται με δύο (ο, ω/ ε, αι) ή και με έξι διαφορετικούς τρόπους (ι, η, υ, ει, οι, υι). Όσο σπαστικό και αν είναι πάντως, υπάρχει λόγος που αυτό συμβαίνει και ομολογουμένως ο λόγος αυτός έχει τρομερό ενδιαφέρον.

Ας κρατήσουμε για case study την πιο εύκολη περίπτωση που είναι αυτή του «ο» (όμικρον) και του «ω» (ωμέγα). Στη νέα ελληνική γλώσσα προφανώς και τα δύο αυτά γράμματα προφέρονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, για παράδειγμα ο «ώμος» προφέρεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με το «όμως».

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