Τον χτύπησε κεραυνός και επέζησε χωρίς τραύματα: Πιθανότητα μία στο εκατομμύριο (vid)

Περπατούσε μέσα στη δυνατή βροχή, κρατώντας μια ομπρέλα, όταν ένας κεραυνός τον χτύπησε λίγα μέτρα από το αυτοκίνητό του αλλά κράτησε τις αισθήσεις του χωρίς κάποιο χτύπημα

Οι ειδικοί λένε πως οι πιθανότητες να χτυπηθεί κανείς από κεραυνό είναι μικρότερες από μια στο εκατομμύριο, ο Thomas Fahmy όμως από τις ΗΠΑ, έγινε μια από τις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις.

Ο Fahmy περπατούσε κατά την διάρκεια μιας καταιγίδας κρατώντας μια ομπρέλα, όταν ένας κεραυνός χτύπησε το αυτοκίνητό του, περίπου 5-6 μέτρα μακριά, ένα γεγονός που καταγράφτηκε από το κουδούνι του σπιτιού του. Παρά το χτύπημα, παρέμεινε συνειδητός και περιέγραψε την αίσθηση ως ένα έντονο κάψιμο, μαζί με μούδιασμα, μυρμήγκιασμα και ισχυρό πόνο, κυρίως στα πόδια του.

Χωρίς εγκαύματα μετά το χτύπημα

Ένας γείτονας άκουσε τον Fahmy να φωνάζει για βοήθεια, κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο Staten Island University Hospital, όπου παρέμεινε για μία νύχτα υπό παρακολούθηση. Οι εξετάσεις που ακολούθησαν δεν έδειξαν εγκαύματα ή άλλες εμφανείς σοβαρές βλάβες.

Ο Fahmy δήλωσε αργότερα ότι πήγε στην εκκλησία για να ευχαριστήσει τον Θεό που είναι καλά. Σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, περίπου το 90% όσων χτυπιούνται από κεραυνό επιβιώνουν, ενώ οι κεραυνοί πλήττουν το έδαφος στις ΗΠΑ περισσότερες από 37 εκατομμύρια φορές κάθε χρόνο.

Μετά τον κεραυνό… δοκίμασε την τύχη του

Η ιστορία είχε και μια πιο χιουμοριστική συνέχεια καθώς μετά την απίστευτη εμπειρία του, ο Fahmy αγόρασε λαχείο για το τζακποτ των 160 εκατομμυρίων δολαρίων του Mega Millions, θέλοντας να δει αν η τύχη μπορούσε να τον ευνοήσει ξανά.

Δεν κέρδισε, αλλά όπως είπε, η εμπειρία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή. «Απλώς να εκτιμάτε τη ζωή, να χαμογελάτε και να παίρνετε λίγο καθαρό αέρα πού και πού και να μην αφήνετε τη ζωή να σας κατακλύζει», ήταν η συμβουλή του.

Staten Island man struck by lightning while walking to a dentist appointment.



Thomas Fahmy says he is grateful to be alive and went to church on Sunday to thank God for giving him another chance.



"Once the lightning bolt struck me, the initial sensations that I had throughout… pic.twitter.com/Ns11TGqB23 — Collin Rugg (@CollinRugg) September 1, 2026

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