Θανατηφόρο δυστύχημα στην Ινδία: Έσπασε η σωλήνα ανεφοδιασμού και χτύπησε εργαζόμενο (vid)

Μια ξαφνική αστοχία σε σωλήνα ανεφοδιασμού κόστισε τη ζωή σε έναν 24χρονο εργαζόμενο σε πρατήριο της Ινδίας

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία, όταν έσπασε ξαφνικά η σωλήνα ανεφοδιασμού και το ακροφύσιο χτύπησε στο κεφάλι έναν 24χρονο εργαζόμενο.

Ο Τουσάρ Καμρί εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια στο πρατήριο, όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο νεαρός βρισκόταν κοντά σε άλλα άτομα τη στιγμή που η σωλήνα αποκολλήθηκε από το όχημα και το ακροφύσιο εκτοξεύτηκε προς το μέρος του.

Ο 24χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η οικογένεια ζητά αποζημίωση

Η οικογένεια του άτυχου εργαζομένου ζητά αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι ο 24χρονος ήταν ο μοναδικός εργαζόμενος που απασχολούνταν στο πρατήριο.

हे भगवान कितनी दुखद घटना है 😱



जमशेदपुर के गोलमुरी पेट्रोल पम्प पर CNG का पाइप गाड़ी से अचानक निकल गया और पाइप का नोजल पास खड़े व्यक्ति के सिर पर जाकर लगा



पाइप का नोजल सिर पर लगते ही वह शख्स जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई



जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों कब क्या हो जाए… pic.twitter.com/P1sggK7qr8 — Sanju (@SanjuKu79832010) August 31, 2026

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η αστοχία της σωλήνας αναμένεται να διερευνηθούν.

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