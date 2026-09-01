Θανατηφόρο δυστύχημα στην Ινδία: Έσπασε η σωλήνα ανεφοδιασμού και χτύπησε εργαζόμενο (vid)
Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε πρατήριο καυσίμων στην Ινδία, όταν έσπασε ξαφνικά η σωλήνα ανεφοδιασμού και το ακροφύσιο χτύπησε στο κεφάλι έναν 24χρονο εργαζόμενο.
Ο Τουσάρ Καμρί εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια στο πρατήριο, όταν σημειώθηκε το περιστατικό. Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο νεαρός βρισκόταν κοντά σε άλλα άτομα τη στιγμή που η σωλήνα αποκολλήθηκε από το όχημα και το ακροφύσιο εκτοξεύτηκε προς το μέρος του.
Ο 24χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Η οικογένεια ζητά αποζημίωση
Η οικογένεια του άτυχου εργαζομένου ζητά αποζημίωση, υποστηρίζοντας ότι ο 24χρονος ήταν ο μοναδικός εργαζόμενος που απασχολούνταν στο πρατήριο.
हे भगवान कितनी दुखद घटना है 😱— Sanju (@SanjuKu79832010) August 31, 2026
जमशेदपुर के गोलमुरी पेट्रोल पम्प पर CNG का पाइप गाड़ी से अचानक निकल गया और पाइप का नोजल पास खड़े व्यक्ति के सिर पर जाकर लगा
पाइप का नोजल सिर पर लगते ही वह शख्स जमीन पर गिर गया और उसकी मौत हो गई
जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों कब क्या हो जाए… pic.twitter.com/P1sggK7qr8
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η αστοχία της σωλήνας αναμένεται να διερευνηθούν.
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