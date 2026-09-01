«Ψηφιακό Καμουφλάζ»: Η μπλούζα που δεν εντοπίζεται από τις κάμερες ΑΙ

Μοιάζει με εκκεντρικό χαβανέζικο πουκάμισο, όμως το σχέδιό του έχει σχεδιαστεί με έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: να μπερδεύει τις κάμερες ασφαλείας που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και να δυσκολεύει την αναγνώριση του ανθρώπου που το φορά.

Μπορεί να μοιάζει με ένα κακόγουστο χαβανέζικο πουκάμισο, όμως το Digital Camouflage (Ψηφιακό Καμουφλάζ) σχεδιάστηκε με έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό, και αυτός είναι να δυσκολεύει τις κάμερες ασφαλείας που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη να αναγνωρίσουν αυτόν που το φορά ως άνθρωπο.

Ο δημιουργός του, Simon Weckert, εξηγεί ότι τα συστήματα AI δεν έχουν μια πραγματική «έννοια» του ανθρώπου. Έχουν εκπαιδευτεί σε εκατομμύρια εικόνες και αναζητούν στατιστικά μοτίβα, όπως το περίγραμμα του σώματος, τις αναλογίες και τα χαρακτηριστικά μιας ανθρώπινης φιγούρας.

Το σχέδιο του Digital Camouflage σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διαταράσσει αυτά τα μοτίβα και να προκαλεί σύγχυση στο σύστημα ανίχνευσης.

Το AI σχεδίασε το ρούχο που το ξεγελά

Το ενδιαφέρον είναι ότι το μοτίβο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται «adversarial loop». Οι σχεδιαστές δημιουργούσαν ένα μοτίβο, το έδειχναν στο σύστημα ανίχνευσης, μετρούσαν πόσο βέβαιο ήταν ότι εντόπιζε έναν άνθρωπο και στη συνέχεια τροποποιούσαν το σχέδιο με την διαδικασία να επαναλαμβανόταν μέχρι η βεβαιότητα του συστήματος να καταρρεύσει.

Το αποτέλεσμα είναι ένα παράδοξο: ένα σχέδιο που τραβά αμέσως την προσοχή των ανθρώπων μπορεί ταυτόχρονα να κάνει τον άνθρωπο που το φορά δύσκολο να εντοπιστεί από το AI. Με άλλα λόγια, η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να «βλέπει» τους ανθρώπους χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί ένα ρούχο που προσπαθεί να της ξεφύγει.

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