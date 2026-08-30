Το Ντουμπάι κατασκευάζει το Al Maktoum International, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο, μια επένδυση 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων με 400 πύλες και πέντε διαδρόμους.

Το Ντουμπάι φημίζεται για μερικά από τα πιο τολμηρά και εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά έργα στον πλανήτη. Από τα τεχνητά νησιά World Islands στον Περσικό Κόλπο, που απέχουν 2,5 μίλια από τις ακτές και κόστισαν δισεκατομμύρια, μέχρι τις ανακοινώσεις για την κατασκευή της δικής του «Σελήνης», Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταγράφουν αλματώδη ανάπτυξη.

Ωστόσο, το νέο αεροπορικό εγχείρημα που βρίσκεται στα σκαριά ενδέχεται να αποτελέσει το πιο φιλόδοξο έργο από όλα.

Το αεροδρόμιο των 35 δισ. δολαρίων που θα εξυπηρετεί 360 πτήσεις/ώρα και 260 εκατ. επιβάτες ετησίως

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum συνοδεύεται από τόσο υψηλές προσδοκίες, που προορίζεται να γίνει το μεγαλύτερο στον κόσμο. Ο προϋπολογισμός της κατασκευής υπολογίζεται στα 35 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ με την ολοκλήρωσή του θα διαθέτει πέντε διαδρόμους προσαπογείωσης, ικανούς να εξυπηρετούν 360 πτήσεις την ώρα.

Η κυβέρνηση του Ντουμπάι επιβεβαίωσε την πρώτη μακέτα του έργου, σημειώνοντας ότι βρίσκεται στην πρώτη φάση του χρονοδιαγράμματος. Οι πρώτες πτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν σε περίπου έξι χρόνια (2032), ενώ με τους δύο σχεδιασμένους τερματικούς σταθμούς θα διαθέτει όλες τις υποδομές για τη φιλοξενία εκατομμυρίων ταξιδιωτών.

Υπολογίζεται πως θα υποδέχεται περίπου 150 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του, με τον αριθμό αυτό να εκτοξεύεται τελικά στα 260 εκατομμύρια ετησίως. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης εξυπηρετεί από 62 έως 63 εκατομμύρια επιβάτες στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το αεροδρόμιο Al Maktoum θα διαθέτει περισσότερες από 400 πύλες επιβίβασης, τέσσερις τερματικούς σταθμούς-μεγακατασκευές έκτασης 2,3 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων ο καθένας, καθώς και μια σιδηροδρομική γραμμή 14 σταθμών, το Automated People Mover. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει ανοιχτούς χώρους πρασίνου, φοίνικες, πλωτά πάρκα και μια εντυπωσιακή, πρωτοποριακή λευκή οροφή.

Ανέσεις, τεχνολογίες, ψυχαγωγία: Τα πάντα όλα

Παράλληλα, οι επιβάτες θα έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα επιλογών για τη δημιουργική απασχόληση του χρόνου τους κατά την αναμονή των πτήσεων, όπως εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια και ειδικά διαμορφωμένες ζώνες χαλάρωσης.

Στον τομέα της ασφάλειας, το αεροδρόμιο ενσωματώνει σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες. Προβλέπεται η χρήση βιομετρικής σάρωσης, συστημάτων ασφαλείας με τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και μιας διαδικασίας διαχείρισης αποσκευών που θα εξαλείφει τις μεγάλες ουρές και τις καθυστερήσεις.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Khaleej Times ο Πολ Γκρίφιθς, Διευθύνων Σύμβουλος των Αεροδρομίων του Ντουμπάι, εντός του έτους ανατίθενται οι σχετικές συμβάσεις σε εταιρείες για την ολοκλήρωση αυτών των υποδομών: «Η εμπιστοσύνη μας στο μέλλον παραμένει ακλόνητη. Αυτή τη στιγμή εργάζονται στο εργοτάξιο περίπου 9.000 άνθρωποι. Συμβόλαια ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ντιρχάμ βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή, ενώ επιπλέον 55 δισεκατομμύρια ντιρχάμ θα ανατεθούν πριν από το τέλος του έτους».

Για να διασφαλιστεί η τήρηση των προθεσμιών, οι συμβάσεις υπογράφονται με παγκόσμιους προμηθευτές και όχι μόνο με εγχώριους: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο και σύνθετο έργο. Ο σχεδιασμός είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και τα χρονικά περιθώρια στενά. Το τελευταίο πράγμα που θα επέτρεπε η πόλη είναι να περιορίσουν οι υποδομές του αεροδρομίου τη μελλοντική της ανάπτυξη», κατέληξε.

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