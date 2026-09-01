«Είμαστε μόνοι στο σύμπαν;»: Tο υπαρξιακό αίνιγμα που η NASA επιδιώκει να λύσει με ένα τηλεσκόπιο

Με αποστολή να εξερευνήσει τη σκοτεινή ενέργεια, τις μαύρες τρύπες και χιλιάδες εξωπλανήτες, το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του Σύμπαντος

Το νέο, υπερσύγχρονο διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA, Nancy Grace Roman, ξεκίνησε το ταξίδι του στο Διάστημα, μετά την επιτυχημένη εκτόξευσή του την Κυριακή (30/8) από τη Φλόριντα, με μια αποστολή που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το Σύμπαν.

Το τηλεσκόπιο θα χρειαστεί περίπου 100 ημέρες για να φτάσει στο σημείο παρατήρησης, περίπου 1,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη. Από εκεί θα αρχίσει να χαρτογραφεί το Διάστημα και να αναζητά νέους κόσμους πέρα από το Ηλιακό μας Σύστημα, τους λεγόμενους εξωπλανήτες.

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