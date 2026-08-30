Το Μεξικό κάλυψε τους πυλώνες αυτοκινητόδρομων με χιλιάδες φυτά δημιουργώντας κατακόρυφους κήπους (vid)

Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία στην Πόλη του Μεξικού μεταμορφώνει τις τσιμεντένιες κολώνες ενός κεντρικού αυτοκινητοδρόμου σε έναν τεράστιο κατακόρυφο κήπο.

Στην Πόλη του Μεξικού, οι αρχές και οι σχεδιαστές βρήκαν έναν έξυπνο τρόπο να εντάξουν τη φύση μέσα στο πυκνοδομημένο περιβάλλον της πρωτεύουσας, αξιοποιώντας τις τσιμεντένιες κολώνες μιας από τις μεγαλύτερες οδικές αρτηρίες της πόλης.

Χιλιάδες φυτά έχουν αρχίσει να καλύπτουν τους γκρίζους πυλώνες που στηρίζουν τον περιφερειακό δακτύλιο, μετατρέποντας μια υποδομή που συμβόλιζε τη ρύπανση σε έναν απέραντο κατακόρυφο κήπο.

Το project, που ακούει στο όνομα Via Verde, τέθηκε σε εφαρμογή το 2016 από τον αρχιτέκτονα Φερνάντο Ορτίθ Μοναστέριο. Στόχος του ήταν να αλλάξει ριζικά την αισθητική και περιβαλλοντική εικόνα αυτών των κατασκευών, οι οποίες επί χρόνια συνέθεταν ένα μουντό τοπίο σε μία από τις περιοχές με την υψηλότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση και επιβάρυνση στη μεξικανική πρωτεύουσα.

Νέα ζωή στο τσιμέντο και στήριξη από τους πολίτες

Η ιδέα βασίστηκε στην πλήρη εκμετάλλευση των ήδη υπαρχουσών δομών, αποφεύγοντας την ανάγκη αγοράς νέων οικοπέδων ή τη δέσμευση ελεύθερων χώρων για δημιουργία πάρκων. Οι πυλώνες της λεωφόρου μετατράπηκαν ουσιαστικά σε υπόστρωμα φιλοξενίας της φύσης, επιτρέποντας στο μπετόν των δρόμων να αποκτήσει περιβαλλοντικό ρόλο.

Το εγχείρημα απέσπασε από τα πρώτα του βήματα τεράστια δημοσιότητα στο διαδίκτυο και αγκαλιάστηκε θερμά από την τοπική κοινωνία, γεγονός που βοήθησε στην ταχεία εξέλιξή του σε μεγάλη κλίμακα. Με την πάροδο του χρόνου, χιλιάδες συστάδες φυτών τοποθετήθηκαν σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου, αλλάζοντας ριζικά την όψη των λεωφόρων.

Οι δυσκολίες στη συντήρηση του έργου

Βέβαια, η διατήρηση ενός ολοζώντανου κήπου δίπλα στην ταχεία κυκλοφορία των οχημάτων ενέχει σοβαρές δυσκολίες. Τα φυτά καλούνται να επιβιώσουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, καυσαερίων και συνεχών κραδασμών. Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, το Via Verde εξοπλίστηκε με αυτόματα συστήματα άρδευσης και τεχνολογίες τηλεπαρακολούθησης που ελέγχουν διαρκώς την υγεία της βλάστησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οικονομική διαχείριση του έργου, καθώς στηρίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια και έσοδα από διαφημιστικές προβολές. Οι υποστηρικτές του εγχειρήματος επισημαίνουν ότι η νέα αυτή πράσινη κάλυψη προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως η δημιουργία σκίασης, η κατακράτηση ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και η μείωση της τοπικής θερμοκρασίας που προκαλεί το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας.

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