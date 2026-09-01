Ταϊβάν: Έπιασε τη σύζυγό του να τον απατά μέσω της σκούπας... ρομπότ - Κατέληξε στη φυλακή

Η «παγίδα» με τη ρομποτική σκούπα δεν πήγε καλά για έναν απατημένο άνδρα στην μακρινή Ταϊβάν

Μια απίστευτη υπόθεση από την Ταϊβάν έχει προκαλέσει συζητήσεις για τα όρια της ιδιωτικότητας, καθώς ένας άνδρας που υποψιαζόταν ότι η σύζυγός του τον απατούσε κατάφερε να καταγράψει την απιστία χρησιμοποιώντας… μια ρομποτική ηλεκτρική σκούπα.

Ο άνδρας, από την Ταογιουάν της Ταϊβάν, καταδικάστηκε σε πέντε μήνες φυλάκιση επειδή κατέγραψε παράνομα προσωπικές στιγμές της συζύγου του, την οποία υποπτευόταν ότι διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Διαβάστε την συνέχεια στο newsbomb.gr