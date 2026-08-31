Έψαχναν για διαμάντια αλλά βρήκαν ένα πλοίο του 16ου αιώνα και χρυσό στην έρημο
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Οι αρχαιολόγοι βρήκαν περίπου 22 τόνους ράβδων χαλκού, ελεφαντόδοντο, όπλα, ναυτικά και πλοηγικά όργανα
Εργάτες σε ένα ορυχείο διαμαντιών στη Ναμίμπια έφεραν στο φως το 2008 το καλοδιατηρημένο ναυάγιο ενός πορτογαλικού εμπορικού πλοίου. Το ναυάγιο εκτιμάται ότι ανήκει στο Bom Jesus, ένα πλοίο που εξαφανίστηκε το 1533 ενώ έπλεε προς την Ινδία.
Το ναυάγιο εντοπίστηκε στην αυστηρά φυλασσόμενη περιοχή διαμαντιών Sperrgebiet, στις εκβολές του ποταμού Orange. Οι αρχαιολόγοι βρήκαν περίπου 22 τόνους ράβδων χαλκού, ελεφαντόδοντο, όπλα, ναυτικά και πλοηγικά όργανα, καθώς και περισσότερα από 2.000 χρυσά νομίσματα, συνολικού βάρους σχεδόν 23 κιλών.
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