29 χρόνια χωρίς την Νταϊάνα: Οι θεωρίες συνωμοσίας που “φωνάζουν” ότι ο θάνατός της δεν ήταν ατύχημα

Σαν σήμερα πριν από 29 χρόνια γράφτηκε η τελευταία σελίδα στην ιστορία της Νταϊάνας. Τρεις δεκαετίες μετά, βέβαια, συνεχίζουμε να μιλάμε για το τραγικό φινάλε της.

Το ημερολόγιο γράφει 31 Αυγούστου 1997, ώρα 4:01, νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière, Παρίσι: η πριγκίπισσα Νταϊάνα αφήνει την τελευταία πνοή της σε ηλικία 36 ετών. Μερικά λεπτά αργότερα, το Press Association ανακοινώνει τον θάνατό της: «Η Νταϊάνα, πριγκίπισσα της Ουαλίας, πέθανε, σύμφωνα με βρετανικές πηγές».

Μετά τις 5, το παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαιώνει το τραγικό γεγονός, με το BBC να μεταδίδει τη θλιβερή είδηση στη Βρετανία. Η τελευταία σελίδα της ιστορίας της πριγκίπισσας Νταϊάνας μόλις έχει γραφτεί, όμως τίποτα δεν έχει τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr