«Πλημμύρισαν» το Σύνταγμα οι εποχικοί πυροσβέστες: Ζητούν 12μηνη εργασία και μόνιμη λύση

Εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, ζητώντας 12μηνη εργασία, σταθερή εργασιακή λύση και καλύτερες συνθήκες απασχόλησης.

Εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες από πολλές περιοχές της χώρας συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το εργασιακό τους μέλλον.

Οι εποχικοί πυροσβέστες ζητούν 12μηνη εργασία, μόνιμη και σταθερή εργασιακή λύση, αλλά και βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες καλούνται να επιχειρούν.

Ζητούν συνάντηση με την κυβέρνηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιτροπή των εποχικών πυροσβεστών αναμένεται να κινηθεί προς το Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να ζητήσει συνάντηση και να θέσει τα αιτήματά της στην κυβέρνηση. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, με τους εποχικούς πυροσβέστες να διεκδικούν μια σταθερή λύση για την εργασιακή τους κατάσταση.

Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα βρέθηκαν εποχικοί πυροσβέστες από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, ενώ καταγράφηκαν εικόνες από την κινητοποίησή τους. Οι ίδιοι επιμένουν στην ανάγκη για σταθερή εργασιακή σχέση και αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης, θέτοντας τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση.

Ένα ακόμα καλοκαίρι με καταστροφικές πυρκαγιές

Το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε από μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας, με περισσότερα από 180.000 στρέμματα να γίνονται στάχτη μέσα σε λίγες ημέρες. Στη μάχη με τις φλόγες, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης με ελικόπτερο.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι εποχικοί πυροσβέστες βρέθηκαν για ακόμη μία χρονιά στην πρώτη γραμμή, επιχειρώντας στα πύρινα μέτωπα και αντιμετωπίζοντας δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Η σημερινή τους κινητοποίηση στο Σύνταγμα επαναφέρει στο προσκήνιο το αίτημά τους για 12μηνη εργασία και μια μόνιμη, σταθερή εργασιακή λύση, αλλά και για καλύτερες συνθήκες απασχόλησης.

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η ανάγκη για έμπειρο και επαρκώς στελεχωμένο προσωπικό δεν περιορίζεται στους μήνες της αντιπυρικής περιόδου, καθώς η Πολιτική Προστασία καλείται να αντιμετωπίσει όλο και συχνότερα πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

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