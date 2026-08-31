Mπάρμαν ξύρισε γουλί πελάτισσα που πήγε να φύγει χωρίς να πληρώσει λογαριασμό 1.800 δολαρίων.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο στην Ταϊλάνδη που δείχνει μπάρμαν να ξυρίζει το κεφάλι μιας γυναίκας, όταν εκείνη επιχείρησε να αποχωρήσει από το κατάστημα χωρίς να πληρώσει τον λογαριασμό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Αυγούστου σε δημοφιλές μπαρ της χώρας, στο οποίο η γυναίκα είσοδο χρησιμοποίησε πλαστή ταυτότητα και στη συνέχεια προέβη σε κατανάλωση ύψους 1.812 δολαρίων. Όταν προσπάθησε να αποχωρήσει χωρίς να εξοφλήσει, τα μέλη του προσωπικού την ακινητοποίησαν.

Δεν μπόρεσε να ξεπληρώσει το ποσό και αποδέχθηκε την τιμωρία

Επειδή η ίδια δήλωσε αδυναμία να καταβάλει το ποσό, φέρεται να αποδέχτηκε την πρόταση να της ξυρίσουν το κεφάλι ως αντάλλαγμα, προκειμένου η διεύθυνση να μην ειδοποιήσει την αστυνομία.

Στο οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε, η γυναίκα εμφανίζεται να συναινεί στην αφαίρεση των μαλλιών της. Αμέσως μετά, ο μπάρμαν χρησιμοποιεί ηλεκτρική μηχανή και κουρεύει γουλί τα μακριά μαλλιά της, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, προορίζονταν για δωρεά.

🇹🇭 A $1,800 unpaid bar tab in Bangkok somehow ended with clippers coming out.



An 18-year-old allegedly got in with a fake ID, spent around 60,000 baht ($1,800) buying drinks for performers, then tried to leave without paying.



Staff stopped her, she ended up signing a paper… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 31, 2026

Σύγκρουση με το νόμο και κύμα αντιδράσεων

Το συμβάν προκάλεσε την άμεση παρέμβαση οργανώσεων, οι οποίες καταδίκασαν την ενέργεια, τονίζοντας ότι ξεπερνά κάθε νόμιμο όριο. Η Chalida «Ton Or» Phalamat, ιδρύτρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Be One Foundation, σημείωσε πως η διοίκηση του μπαρ επικοινώνησε μαζί της εκφράζοντας τη συγγνώμη της, ενώ παραδέχτηκε ότι ο διευθυντής λειτούργησε παρορμητικά και υπό καθεστώς θυμού. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι ανέφεραν ότι θα έρθουν σε επαφή με την οικογένεια της γυναίκας για το ενδεχόμενο καταβολής αποζημίωσης.

Η ίδια η Phalamat υπογράμμισε πως, παρά το δικαίωμα μιας επιχείρησης να διασφαλίζει τα έσοδά της, η συγκεκριμένη μεταχείριση είναι απόλυτα παράνομη. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η αφαίρεση των μαλλιών ενός ατόμου, ακόμη και κάτω από καθεστώς πίεσης, μπορεί να στοιχειοθετήσει τα αδικήματα της επίθεσης, του εξαναγκασμού και της παράνομης κατακράτησης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ