Ο Ιταλός παλαιστής που εκτοξεύει πίτσες έχει ένα μυστικό όπλο

Ούτε γροθιές, ούτε σπαθιά, ούτε όπλα. Ο Λουίτζι Πρίμο κυκλοφορεί και οπλοφορεί. Με πίτσα.

Λουίτζι Πρίμο είναι ένας ερασιτέχνης wrestler που έχει ως βασικό όπλο την εκτόξευση πίτσας (άψητης ζύμης) στους αντιπάλους του. Ο Λουίτζι Πρίμο είναι μια ανάσα δροσιάς και πρωοτυπίας ανάμεσα σε «πολυφορεμένες» προσωπικότητες που έχουμε δει στην θεατρική πάλη. Ο ίδιος, μιλώντας στο Reddit, αποκάλυψε πως η γνώση του για την παρασκευή ναπολιτάνικης πίτσας είναι απόλυτα αληθινή και καθόλου θεατρική και πως μάλλον, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου η καναδέζικη «παχιά» πίτσα (την αποκαλεί «τα λαζάνια των χαζών»). Επιπλέον, μας αποκαλύπτει ότι ανάμεσα στους αγαπημένους του παλαιστές είναι και οι θρύλοι Μπρετ Χαρτ και Οούεν Χαρτ. Σεβασμός.

Στο υπέροχο Instagram του, ο Πρίμο προαναγγέλει τους αγώνες του και παράλληλα μας χαρίζει στιγμιότυπα από τις προπονήσεις του, όπου εκτοξεύει ζυμάρια σε διάφορους στόχους, με το ίδιο μοχθηρό στυλ που ένας καουμπόϊ θα σημάδευε με το ρεβόλβερ του κάποια άδεια μπουκάλια μπύρας.

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