Όταν το χιόνι ξεπερνά τα 4 μέτρα και «καταπίνει» τις ράγες: Τα τρένα-«θηρία» του Donner Pass που ανοίγουν ξανά τον σιδηρόδρομο

Ειδικά τρένα με τεράστιες λεπίδες, πλευρικά πτερύγια και περιστροφικούς εκχιονιστήρες ανοίγουν ξανά τις γραμμές όταν το χιόνι θάβει τις ράγες.

Όταν οι χιονοθύελλες καλύπτουν τις σιδηροδρομικές γραμμές και το χιόνι σχηματίζει τοίχους μεγαλύτερους ακόμη και από τις ίδιες τις μηχανές, τα συνηθισμένα μέσα δεν επαρκούν.

Σε περιοχές των ΗΠΑ, του Καναδά, της Νορβηγίας, της Ιαπωνίας και της Γαλλίας χρησιμοποιούνται ειδικά εκχιονιστικά τρένα, εξοπλισμένα με μεγάλες λεπίδες, πλευρικά πτερύγια, φυσητήρες και περιστροφικούς μηχανισμούς. Μία από τις πιο εντυπωσιακές περιπτώσεις καταγράφηκε στο Donner Pass, στην Καλιφόρνια, όπου το 2017 είχαν συσσωρευτεί περισσότερα από 4 μέτρα χιονιού, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη σιδηροδρομική σύνδεση.

Οι τεράστιες λεπίδες ανοίγουν δρόμο στις ράγες

Η πιο απλή λύση είναι η τοποθέτηση μιας μεγάλης λεπίδας στο μπροστινό μέρος της αμαξοστοιχίας. Με το βάρος και την ισχύ της, η μηχανή διασπά το χιόνι και το σπρώχνει προς τις δύο πλευρές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, το χιόνι είναι τόσο συμπαγές και βαθύ ώστε ακόμη και δύο μηχανές δεν μπορούν να το διαλύσουν.

Ορισμένα ειδικά τρένα διαθέτουν τα λεγόμενα Russell plows, με μεγάλα μεταλλικά πλευρικά πτερύγια. Όταν ανοίγουν, απομακρύνουν το χιόνι πολύ πιο μακριά από τις ράγες, δημιουργώντας έναν ευρύτερο διάδρομο για τα επόμενα τρένα. Τα πτερύγια πρέπει, όμως, να αναδιπλώνονται σε σημεία όπου υπάρχουν διαβάσεις, γέφυρες ή άλλες κατασκευές κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή.

Στην Ιαπωνία χρησιμοποιούνται και μικρότερα εκχιονιστικά

Δεν χρειάζονται παντού γιγάντιες μηχανές, στην Ιαπωνία, μικρότερα εκχιονιστικά τρένα χρησιμοποιούνται για να διατηρούν ανοικτές τις γραμμές ακόμη και κατά τη διάρκεια έντονης χιονόπτωσης. Στην περιοχή της Φουκουσίμα, ένα μικρότερο Russell plow καταγράφεται να κινείται κοντά στον σταθμό Yunokamen, απομακρύνοντας το χιόνι από τις ράγες.

Μία διαφορετική τεχνολογία δεν σπρώχνει απλώς το χιόνι, αλλά το εκτοξεύει μακριά από τις ράγες. Οι φυσητήρες χρησιμοποιούν ισχυρούς περιστρεφόμενους μηχανισμούς ώστε να μετατρέπουν τους συσσωρευμένους όγκους χιονιού σε τεράστιες στήλες, οι οποίες απομακρύνονται αρκετά μέτρα από τη σιδηροδρομική γραμμή. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται και ο κίνδυνος το χιόνι να επιστρέψει γρήγορα στις ράγες.

Στο Donner Pass επιστρατεύτηκαν οι «War Wagons»

Όταν οι συμβατικοί εκχιονιστήρες δεν μπορούν να ανταποκριθούν, χρησιμοποιούνται οι Rotary Snow Plows, από τις πιο εντυπωσιακές μηχανές εκχιονισμού που έχουν χρησιμοποιηθεί στους αμερικανικούς σιδηροδρόμους.

Στο μπροστινό μέρος διαθέτουν έναν τεράστιο περιστροφικό τροχό. Καθώς περιστρέφεται, κόβει τη μάζα του χιονιού και την εκτοξεύει μακριά από τη γραμμή. Στο Donner Pass, η ακραία χιονόπτωση του 2017 οδήγησε την Union Pacific να επαναφέρει σε δράση αυτά τα σπάνια μηχανήματα, τα οποία μπορούν να παραμένουν αποθηκευμένα για χρόνια μέχρι να παρουσιαστούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Η ποσότητα του χιονιού στην περιοχή των Sierras ήταν τόσο μεγάλη ώστε η σιδηροδρομική σύνδεση στο Donner Pass αντιμετώπισε σοβαρό αποκλεισμό. Σε τέτοιες συνθήκες, η απομάκρυνση του χιονιού δεν είναι απλώς θέμα καθαρισμού των γραμμών. Αποτελεί ολόκληρη επιχείρηση μηχανικής, καθώς απαιτείται ο συνδυασμός πολλών μηχανών και διαφορετικών τεχνολογιών.

Ακόμη και δύο μηχανές μπορεί να μην είναι αρκετές

Η τεράστια ισχύς των αμερικανικών αμαξοστοιχιών δεν εγγυάται ότι μπορούν να διαπεράσουν κάθε χιονισμένο εμπόδιο. Σε περιστατικό στο Κολοράντο, δύο μηχανές προσπάθησαν να περάσουν μέσα από συμπαγή όγκο χιονιού, αλλά τελικά ακινητοποιήθηκαν. Το περιστατικό δείχνει γιατί υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εκχιονιστικού εξοπλισμού, όταν το χιόνι γίνεται πολύ βαθύ και πυκνό, η απλή ώθηση μπορεί να μην αρκεί.

Λεπίδες, πλευρικά πτερύγια, φυσητήρες και τεράστιοι περιστροφικοί εκχιονιστήρες έχουν έναν κοινό στόχο, να ανοίξουν ξανά τις γραμμές όταν το χιόνι έχει ουσιαστικά εξαφανίσει το σιδηροδρομικό δίκτυο κάτω από μια λευκή μάζα. Το Donner Pass αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο ακραίες μπορούν να γίνουν οι χειμερινές συνθήκες και γιατί ορισμένα από τα μεγαλύτερα εκχιονιστικά τρένα επιστρέφουν στις ράγες μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

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