Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη μετά από αλκοτέστ σε έλεγχο της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας
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Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, μετά από έλεγχο της Τροχαίας κατά τον οποίο βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ.
Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (30 Αυγούστου 2026), μετά από έλεγχο της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε περίπου στις 8 το πρωί, στην οδό Μακρυγιάννη, όπου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ.
Το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν θετικό, με αποτέλεσμα να προχωρήσει η σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές.
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