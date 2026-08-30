Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη μετά από αλκοτέστ σε έλεγχο της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, μετά από έλεγχο της Τροχαίας κατά τον οποίο βρέθηκε θετικός στο αλκοτέστ.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη το πρωί της Κυριακής (30 Αυγούστου 2026), μετά από έλεγχο της Τροχαίας στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε περίπου στις 8 το πρωί, στην οδό Μακρυγιάννη, όπου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν θετικό, με αποτέλεσμα να προχωρήσει η σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές.

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