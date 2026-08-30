5.500 χιλιόμετρα χωρίς ούτε μία σταγόνα καυσίμου: Τέλος στα καύσιμα για τα σκάφη;

Πόσο μακριά μπορεί να ταξιδέψει ένα σκάφος χωρίς καύσιμο; Ένα φινλανδικό εγχείρημα έδωσε μια εντυπωσιακή απάντηση, καλύπτοντας περισσότερα από 5.500 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ενέργεια από τον ήλιο.

Η ενεργειακή μετάβαση δεν αλλάζει μόνο τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα. Αρχίζει να κάνει αισθητή την παρουσία της και στις θαλάσσιες μεταφορές, όπως απέδειξε το εντυπωσιακό εγχείρημα του Φινλανδού ναυτικού και εφευρέτη Λούκα Σιόμαν.

Ο ίδιος κατάφερε να διανύσει περισσότερα από 5.500 χιλιόμετρα με το σκάφος «Ήλιος 11», χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ηλιακή ενέργεια και χωρίς να καταναλώσει ούτε μία σταγόνα ορυκτού καυσίμου.

Το σκάφος διαθέτει ηλιακά πάνελ στην οροφή, τα οποία παράγουν ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας, επιτρέποντας στο σκάφος να συνεχίζει την πορεία του ακόμη και τη νύχτα ή όταν η ηλιακή ακτινοβολία είναι περιορισμένη.

Μια δοκιμή για τη ναυτιλία του μέλλοντος

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το σκάφος αντιμετώπισε διαφορετικές καιρικές και θαλάσσιες συνθήκες, δοκιμάζοντας στην πράξη την αξιοπιστία του συστήματος. Παρά τις προκλήσεις, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδρομή, αποδεικνύοντας ότι οι σημερινές τεχνολογίες μπορούν να υποστηρίξουν ταξίδια μεγάλων αποστάσεων στη θάλασσα με δραστικά μειωμένες εκπομπές.

Πέρα από το ίδιο το εγχείρημα, στόχος είναι να αναδειχθεί ο ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μια ναυτιλιακή βιομηχανία που δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση για περιορισμό του ανθρακικού της αποτυπώματος.

Η ηλιακή ενέργεια ως βασική πηγή κίνησης θα μπορούσε έτσι να αποτελέσει μία από τις λύσεις που θα εξεταστούν περισσότερο τα επόμενα χρόνια για μια πιο καθαρή θαλάσσια μεταφορά.

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