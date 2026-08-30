Του έκοψαν το χριστουγεννιάτικο δώρο επειδή προσέφυγε στη Δικαιοσύνη: Αναγκάστηκε να τον αποζημιώσει η εταιρεία στο τέλος

Όλοι οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας στην Ισπανία έλαβαν την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη δωροεπιταγή, εκτός από έναν. Ο ίδιος αποκλείστηκε επίσης από το παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο δείπνο της επιχείρησης.

Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 2024, ο διευθυντής τον ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι, για «προφανείς λόγους», δεν θα λάμβανε ούτε καλάθι ούτε πρόσκληση για το δείπνο. Ο εργαζόμενος κατέγραψε τη συνομιλία και προσέφυγε στη Δικαιοσύνη.

Η αντιδικία με την εταιρεία

Ο εργαζόμενος εργαζόταν από τον Αύγουστο του 2021 ως οδηγός-μηχανικός στη Rinnen GmbH & Co KG, με σύμβαση αορίστου χρόνου και πλήρες ωράριο.

Η σχέση του με την εταιρεία είχε ήδη επιβαρυνθεί, όταν τον Φεβρουάριο του 2023 απολύθηκε για οικονομικούς, παραγωγικούς και οργανωτικούς λόγους, όμως το Δικαστήριο Εργατικών Υποθέσεων της Ταραγόνα έκρινε την απόλυση άκυρη τον Μάρτιο του 2024 και επιδίκασε αποζημίωση 8.000 ευρώ.

Ο εργαζόμενος επέστρεψε στη δουλειά, αλλά στη συνέχεια δέχθηκε γραπτή επίπληξη για πολύ σοβαρό παράπτωμα, την οποία αμφισβήτησε. Αργότερα διεκδίκησε και απλήρωτες υπερωρίες, με βάση έκθεση της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία υπολόγισε την οφειλή στα 4.785,43 ευρώ.

«Εθελοντικό» το χριστουγεννιάτικο δώρο, υποστήριξε η εταιρεία

Όταν έφτασαν τα Χριστούγεννα του 2024, ο εργαζόμενος ήταν ο μοναδικός που αποκλείστηκε από το δείπνο και το χριστουγεννιάτικο καλάθι, η αξία του οποίου ανερχόταν σε 149,05 ευρώ. Η εταιρεία υποστήριξε ότι το καλάθι ήταν μια προαιρετική παροχή και επομένως μπορούσε να αποφασίσει ποιοι εργαζόμενοι θα το λάμβαναν. Το Ανώτερο Δικαστήριο της Καταλονίας (TSJCat), ωστόσο, απέρριψε το επιχείρημα. Οι δικαστές έκριναν ότι από τη στιγμή που η παροχή χορηγείται στο προσωπικό, δεν μπορεί να αφαιρείται επιλεκτικά από έναν εργαζόμενο ως αντίποινα επειδή έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Το δικαστήριο επικαλέστηκε τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της προστασίας από αντίποινα για την άσκηση δικαστικών δικαιωμάτων, καθώς και το άρθρο 96.1 του ισπανικού Νόμου για την Κοινωνική Δικαιοδοσία. Στις υποθέσεις που αφορούν θεμελιώδη δικαιώματα, η επιχείρηση οφείλει να αποδείξει ότι η απόφασή της ήταν αντικειμενική, εύλογη και αναλογική. Σύμφωνα με το δικαστήριο, η εταιρεία δεν κατάφερε να το αποδείξει.

Μάλιστα, η επιχείρηση αμφισβήτησε τη γνησιότητα της ηχογράφησης, υποστηρίζοντας ότι ενδεχομένως είχε τροποποιηθεί ή ακόμη και δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Το TSJCat επιδίκασε τελικά 1.000 ευρώ στον εργαζόμενο για ηθική βλάβη. Ο ίδιος ζήτησε μεγαλύτερη αποζημίωση, όμως οι δικαστές έκριναν το ποσό αναλογικό. Παράλληλα, η εταιρεία υποχρεώθηκε να του παραδώσει και το χριστουγεννιάτικο καλάθι που είχε στερηθεί.

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