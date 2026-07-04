Οι “χειμωνάκηδες” τρίβουν τα χέρια τους: Με 40°C καύσωνα στη Μαγιόρκα και η Πάλμα στολίζει από Ιούλιο για τα Χριστούγεννα

Η Πάλμα ντε Μαγιόρκα τοποθετεί ήδη τον χριστουγεννιάτικο στολισμό εν μέσω καύσωνα, σε μια κίνηση πρόληψης για να αποφευχθούν παλαιότερα οργανωτικά προβλήματα.

Εν μέσω καύσωνα που φτάνει τους 40 βαθμούς και ενώ η Ισπανία δοκιμάζεται από υψηλές θερμοκρασίες, η εικόνα στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα προκαλεί εντύπωση, καθώς συνεργεία ξεκίνησαν ήδη την τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού.

Μια ασυνήθιστη αλλά προγραμματισμένη απόφαση

Η κίνηση του δήμου δεν έχει στόχο να “φέρει” το κλίμα των Χριστουγέννων μέσα στο καλοκαίρι, αλλά να εξασφαλίσει έγκαιρη οργάνωση και να αποφευχθούν προβλήματα του παρελθόντος.

Η δημοτική αρχή, υπό τον δήμαρχο Jaime Martínez Llabrés, θέλει να προλάβει καταστάσεις όπως αυτές των Χριστουγέννων του 2024, όταν η πόλη κινδύνευσε να μείνει χωρίς την καθιερωμένη παρέλαση των Τριών Βασιλιάδων.

Το περσινό οργανωτικό χάος

Το 2024 ο διαγωνισμός για την οργάνωση των εορτασμών είχε μείνει χωρίς ανάδοχο μόλις έναν μήνα πριν τα Χριστούγεννα.

Αναγκαστικά προκηρύχθηκε νέος διαγωνισμός, ο οποίος ολοκληρώθηκε μόλις 20 ημέρες πριν τη γιορτή των Θεοφανίων, προκαλώντας έντονη πίεση στις υπηρεσίες του δήμου.

Γιατί ξεκίνησαν από τον Ιούλιο

Η εμπειρία εκείνου του έτους οδήγησε τον δήμο να ξεκινήσει νωρίτερα τον σχεδιασμό των επόμενων εορτών. Έτσι, ήδη από τον Ιούλιο του 2025 ξεκίνησε η τοποθέτηση του στολισμού, πρακτική που συνεχίζεται και φέτος, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες.

Για τις φετινές γιορτές προβλέπεται επέκταση του στολισμού σε περισσότερες γειτονιές της πόλης. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν LED φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής επιβάρυνσης.

Ο επίσημος φωτισμός των χριστουγεννιάτικων εγκαταστάσεων έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου, συμπίπτοντας με την περίοδο της Black Friday και την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης.

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